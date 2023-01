Accoltellata mentre cammina in strada: Holly uccisa a 15 anni davanti al fidanzato. Arrestato un 16enne Holly Newton è morta venerdì ad Hexham, in Regno Unito. La cittadina è sotto choc. Il fidanzato 16enne è grave in ospedale, è stato lui a provare a proteggerla dall’aggressore: un coetaneo del ragazzino, ora in carcere.

A cura di Biagio Chiariello

Una ragazzina di 15 anni, Holly Newton, è morta venerdì scorso, dopo essere stata accoltellata nel centro di Hexham, cittadina inglese situata a ovest di Newcastle, nel Northumberland.

La polizia ha arrestato un ragazzo di 16 anni, ora accusato di omicidio, tentato omicidio e possesso di un'arma. È ora in custodia cautelare e comparirà mercoledì presso la Corte di Newcastle. Ricoverato anche il fidanzato della giovane, anche lui 16enne, che ha provato a proteggerla ed è stato accoltellato. Ha riportato "ferite gravi, non mortali e rimane in ospedale", ha detto la polizia di Northumbria.

Holly era una studentessa della Queen Elizabeth High School di Hexham, che le ha reso omaggio. "Siamo scioccati dopo i terribili eventi di venerdì sera e devastati per la perdita di Holly, una studentessa davvero adorabile, tranquilla, coscienziosa, disponibile e gentile", si legge in un comunicato.

Il sindaco di Hexham, Derek Kennedy, ieri ha dichiarato: "È una tragedia assoluta, la città è completamente sotto shock. Perdere uno dei nostri figli che frequenta una scuola superiore è semplicemente orrendo".

Il sovrintendente capo Sam Rennison, della polizia di Northumbria, ha dichiarato: "Holly avrebbe avuto ancora così tanto da questa vita, e questo tragico incidente ha lasciato la sua famiglia devastata oltre ogni dire". L'indagine è in corso "e vorrei mostrare il mio apprezzamento alla gente di Hexham – e oltre – che ci ha aiutato molto e ha mostrato il suo sostegno".

Il primo ministro Rishi Sunak ha parlato di "tragica" morte e ha detto che il suo "cuore è rivolto" alle famiglie colpite. "Non riesco a immaginare che uno dei miei figli o un giovane perda la vita in quel modo, è terribile", ha detto al Local Democracy Reporting Service.c