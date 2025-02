Accoltella i passanti dopo una manifestazione a Mulhouse, in Francia: sei feriti e un morto

video suggerito

A cura di Gabriella Mazzeo

Una persona è deceduta nel pomeriggio di oggi, sabato 22 febbraio, dopo un'aggressione con un coltello al mercato di Mulhouse, in Francia. A dare la notizia è Le Figaro, che cita la Procura di Mulhouse. Il responsabile sarebbe un uomo di 37 anni che era già stato inserito nell'elenco di persone attenzionate dalle autorità per terrorismo. Il tutto sarebbe avvenuto al termine di una manifestazione.

Il 37enne avrebbe inoltre ferito gravemente due agenti della polizia municipale che hanno cercato di fermarlo. Alcuni testimoni avrebbero riferito che prima dell'attacco l'uomo avrebbe urlato "Allah Akbar" ma la circostanza non è attualmente confermata dai media francesi. Tra i feriti, che sarebbero almeno sei, vi è un addetto ai parcheggi della zona e cinque agenti della polizia municipale, di cui due feriti in maniera più grave.

I due agenti di polizia non sarebbero fortunatamente in pericolo di vita ma sono stati accoltellati rispettivamente alla carotide e al torace. Gli altri tre poliziotti della municipale sarebbero invece rimasti feriti in maniera lieve.

Secondo quanto finora noto, l'aggressore era stato espulso dalla Francia in quanto autore di diversi reati. L'uomo è stato fermato dalla polizia dopo una breve fuga. Stando alle informazioni finora diffuse, una persona sarebbe deceduta sul colpo dopo l'accoltellamento mentre le altre sei vittime non sarebbero in pericolo di vita e sono state condotte in ospedale dopo i primi soccorsi per ulteriori cure. L'area è stata delimitata per ulteriori verifiche e per permettere alle forze dell'ordine tutte le indagini del caso.

Non sono state rese note ulteriori informazioni sull'identità dell'aggressore attualmente in manette. Quello che è certo è che l'uomo è stato arrestato poco dopo il fatto ed è ora nelle mani delle forze dell'ordine francesi.