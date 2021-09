A Kabul i talebani entrano allo zoo armi in pugno, paura per le centinaia di animali I talebani, armi in pugno, sono entrati allo zoo di Kabul dopo la presa della capitale dell’Afghanistan, passeggiando tra viali e gabbie e puntando in alcuni casi anche i mitra sugli animali per gioco e per farsi delle foto. Gli animali per ora continuano ad essere accuditi dai guardiani che forniscono loro cibo e acqua ma ovviamente il futuro è decisamente fosco perché le risorse prima o poi finiranno.

A cura di Antonio Palma

Miliziani con armi in pugno che passeggiano tra viali, sentieri e gabbie dello zoo, puntando in alcuni casi anche i mitra sugli animali per gioco, sono le scene a cui si è assistito allo zoo di Kabul dopo l'entrata in città dei talebani che hanno preso possesso di ogni luogo ed edificio governativo della capitale dell'Afghanistan. La paura per le sorti delle centinaia di animali ospitati nel giardino zoologico ora è molto alta. Si teme che possano essere maltrattati e lasciati morire di fame dal gruppo integralista islamico così come già accaduto in passato dopo la presa del potere dei miliziani. Secondo le associazioni animaliste asiatiche che sono in contatto con gli addetti dello zoo, per ora la struttura continua a funzionare anche se nessuno si azzarda a entrarci oltre ai talebani che sorvegliano gli ingressi.

Gli animali per ora continuano ad essere accuditi dai guardiani che forniscono loro cibo e acqua ma ovviamente il futuro è decisamente fosco perché le risorse prima o poi finiranno. "Sebbene la situazione sia instabile, lo zoo è ancora in funzione. Ci sono soldati talebani allo zoo che sono in contatto con il personale e in visita agli animali. Poiché lo zoo è di competenza della municipalità di Kabul, alla fine lo zoo sarà di responsabilità dei talebani" fanno sapere da Asia for Animals che sta monitorando la situazione allo zoo. Il gruppo, che raccoglie diverse associazioni animaliste, ha assicurato che finora nessun animale è stato ferito dai talebani né durante la presa della città e che sta bene anche l'orso ritratto in una foto mentre un talebano gli punta il mitra addosso.

Nello zoo di Kabul son ospitati oltre duecento animali tra cui orsi, leoni, scimmie e lupi. Per ora non sono in rischio imminente visto che ci sono scorte di cibo e acqua, il personale continua a prendersi cura degli animali nel miglior modo possibile date le circostanze e lo staff ha i fondi necessari per acquisire altre scorte di cibo ma ovviamente la situazione in Afghanistan è instabile e ci sono preoccupazioni per il futuro degli animali nel medio periodo.