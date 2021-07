A Hong Kong il regime ha paura dei libri per bimbi, arrestati autori di testi con lupi e pecore La polizia della sicurezza nazionale di Hong Kong nelle scorse ore ha dato seguito a un mandato di arresto nei confronti di cinque persone accusate di sedizione contro le autorità in quanto autori di un testo per bimbi con la rappresentazione di lupi e pecore. “I libri hanno tentato di semplificare “questioni politiche non comprensibili ai bambini” hanno spiegato le autorità locali.

A cura di Antonio Palma

A Hong Kong il regime ora ha paura anche dei libri per bambini. La polizia della sicurezza nazionale di Hong Kong infatti nelle scorse ore ha dato seguito a un mandato di arresto nei confronti di cinque persone accusate di sedizione contro le autorità in quanto autori di un testo per bimbi con la rappresentazione di lupi e pecore. I fermati sono cinque associati della locale Unione generale dei logopedisti che a vario titolo hanno avuto un ruolo chiave nella pubblicazione di "tre libri sediziosi" per bambini con pecore sospettate di incitare all'odio nei confronti del governo dell'ex colonia e di Pechino che sarebbero ovviamente i lupi. Tra gli arrestati vi sono il presidente, il vicepresidente, il segretario e il tesoriere dell'Unione generale dei logopedisti di Hong Kong.

Il sovrintendente Steve Li, del dipartimento della forza di Sicurezza nazionale di Hong Kong, ha spiegato in conferenza stampa che le pecore rappresenterebbero la gente di Hong Kong, mentre nelle storie compaiono anche i lupi che, nell'interpretazione data, sono pensati per essere la Cina. "Un libro mostrava le pecore molto pulite e i lupi molto sporchi. Ha cercato di accusare la Cina di aver portato il virus", ha dichiarato Il sovrintendente, secondo quanto riporta l'emittente radiotelevisiva pubblica di Hong Kong. Secondo Steve Li, i libri hanno tentato di semplificare "questioni politiche non comprensibili ai bambini" e di "abbellire comportamenti illegali".

Nell'ambito dell'ultima operazione contro la stampa, che ormai è diventata un bersaglio del regime da mesi con centinaia di giornalisti arrestati, la polizia ha sequestrato circa 550 libri per bambini, una grande quantità di volantini, computer e telefoni cellulari. I contenuti includevano tre libri per bambini pubblicati tra giugno dello scorso anno e marzo di quest'anno basati rispettivamente sulle proteste contro il disegno di legge anti-estradizione, su 12 attivisti democratici di Hong Kong arrestati mentre cercavano di fuggire dal territorio in motoscafo verso Taiwan, e su un breve sciopero degli operatori ospedalieri che chiedevano di chiudere il confine con la Cina continentale all'inizio della pandemia di coronavirus. “Il libro diceva anche che le pecore dovevano usare le corna per attaccare. Una pecora è un animale così gentile e i produttori del libro dicono che deve commettere alcuni atti violenti", ha detto Li.