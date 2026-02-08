A Crans-Montana incendio improvviso al memoriale per le vittime del Constellation, persone in lacrime

Non sembra esserci pace per Crans-Montana, nella cittadina elvetica nelle scorse ore un incendio improvviso ha avvolto il memoriale delle vittime della tragedia del Constellation facendo scattare l’allarme immediato. L’incidente nella primissima mattinata di oggi, intorno alle 6 di domenica 8 febbraio, quando le chiamate di emergenza dei residenti hanno messo in allerta i vigili del fuoco, accorsi in poco tempo sul posto.

Fortunatamente le squadre dei pompieri in poco tempo sono riuscite a domare le fiamme e a spegnere il rogo senza che si propagasse alle strutture vicine. Allo stesso modo l’operazione tempestiva ha evitato feriti o intossicati anche se la struttura è stata danneggiata. Sul posto è accorsa anche la polizia cantonale che ha subito avviato le indagini per ricostruire i fatti, accertare l’origine dell’incendio e individuare eventuali responsabilità.

“Un incendio è scoppiato oggi verso le 6:00 presso il monumento commemorativo delle vittime di Crans-Montana, in Rue Centrale. I vigili del fuoco sono riusciti a spegnere l'incendio in breve tempo. L’intervento si è concluso: sono iniziate le indagini per accertare la causa dell'incendio. Seguiranno ulteriori informazioni” ha fatto sapere la polizia vallese.

La scena inevitabilmente ha emozionato ma anche messo in ansia i tanti presenti che hanno ancora ben vivo il ricordo della tragedia costata la vita a 41 persone la notte di Capodanno. Molte persone erano in lacrime alla vista delle fiamme a pochi metri dal locale della tragedia. Proprio in memoria delle tante vittime, la stragrande maggioranza giovanissime, tra cui sei italiani, nel centro della stazione sciistica era stato allestito un monumento commemorativo provvisorio dove numerosi parenti delle vittime, così come amici, hanno deposto candele e fiori per ricordare i loro cari. Non è escluso che proprio da una delle candele si sia originato il rogo ma saranno gli accertamenti degli investigatori a chiarire l’accaduto.