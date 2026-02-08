Esteri
video suggerito
video suggerito

A Crans-Montana incendio improvviso al memoriale per le vittime del Constellation, persone in lacrime

L’incendio è divampato nella primissima mattinata di oggi, intorno alle 6 di domenica 8 febbraio. Molte persone in lacrime alla vista delle fiamme a pochi metri dal locale della tragedia ma fortunatamente non si registrano feriti.
Il modo più veloce per leggere Fanpage.it? Sbloccalo su Google.
A cura di Antonio Palma
2 CONDIVISIONI
Immagine

Non sembra esserci pace per Crans-Montana, nella cittadina elvetica nelle scorse ore un incendio improvviso ha avvolto il memoriale delle vittime della tragedia del Constellation facendo scattare l’allarme immediato. L’incidente nella primissima mattinata di oggi, intorno alle 6 di domenica 8 febbraio, quando le chiamate di emergenza dei residenti hanno messo in allerta i vigili del fuoco, accorsi in poco tempo sul posto.

Fortunatamente le squadre dei pompieri in poco tempo sono riuscite a domare le fiamme e a spegnere il rogo senza che si propagasse alle strutture vicine. Allo stesso modo l’operazione tempestiva ha evitato feriti o intossicati anche se la struttura è stata danneggiata. Sul posto è accorsa anche la polizia cantonale che ha subito avviato le indagini per ricostruire i fatti, accertare l’origine dell’incendio e individuare eventuali responsabilità.

“Un incendio è scoppiato oggi verso le 6:00 presso il monumento commemorativo delle vittime di Crans-Montana, in Rue Centrale. I vigili del fuoco sono riusciti a spegnere l'incendio in breve tempo. L’intervento si è concluso: sono iniziate le indagini per accertare la causa dell'incendio. Seguiranno ulteriori informazioni” ha fatto sapere la polizia vallese.

Leggi anche
Chi era Alexis Bollag, la 41esima vittima di Crans-Montana: aveva 18 anni ed era una promessa del basket

La scena inevitabilmente ha emozionato ma anche messo in ansia i tanti presenti che hanno ancora ben vivo il ricordo della tragedia costata la vita a 41 persone la notte di Capodanno. Molte persone erano in lacrime alla vista delle fiamme a pochi metri dal locale della tragedia. Proprio in memoria delle tante vittime, la stragrande maggioranza giovanissime, tra cui sei italiani, nel centro della stazione sciistica era stato allestito un monumento commemorativo provvisorio dove numerosi parenti delle vittime, così come amici, hanno deposto candele e fiori per ricordare i loro cari.  Non è escluso che proprio da una delle candele si sia originato il rogo ma saranno gli accertamenti degli investigatori a chiarire l’accaduto.

Esteri
2 CONDIVISIONI
Immagine
Live
Olimpiadi
2026
Goggia e Brignone in gara per una medaglia in discesa. Speranze per Ghiotto e il biathlon
Olimpiadi, il programma di oggi: tutti gli italiani in gara ai Giochi di Milano Cortina
Valentino Rossi: "Con Mattarella è stato fatto tutto in segreto. Hai a che fare con una certa aura"
Francesca Lollobrigida corre dal figlio dopo l'oro olimpico, il telecronista crolla: "Non ce la faccio"
Jutta Leerdam schiacciata dalla pressione, va via furiosa: la stampa olandese presenta una protesta
Paolo De Chiesa: "Ho incontrato l'uomo della pistola che stava per uccidermi. Era pietrificato"
Il medagliere dell'Italia alle Olimpiadi invernali 2026: gli italiani sul podio a Milano Cortina
leggi tutta la storia
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Esteri
api url views