70 bambini scomparsi ritrovati dalla polizia Usa: prostituzione minorile e tratta di esseri umani L’operazione di polizia Lost Souls ha permesso il ritrovamento di 70 bambini scomparsi negli Stati Uniti. I minori, di età compresa tra i 10 e i 17 anni, sono stati vittime della tratta di esseri umani e dello sfruttamento della prostituzione.

A cura di Gabriella Mazzeo

Sono 70 i bambini scomparsi ritrovati recentemente grazie a un'operazione di polizia tra Messico e Stati Uniti durata tre settimane. Tutti hanno un'età compresa tra i 10 e i 17 anni e sono stati vittime della tratta di esseri umani. Molti di loro sono stati individuati in Texas e in Messico.

L'operazione di polizia "Lost Souls" è iniziata a fine aprile ed è terminata a metà maggio. Ha toccato le contee di El Paso, Midland, Ector e Tom Green. La maxi inchiesta ha coinvolto più enti dedicati ai minori quali scuole, uffici di pubblica sicurezza e dipartimenti di polizia locale. La maggior parte dei 70 bambini salvati dalla tratta di esseri umani, secondo quanto reso noto dalle autorità, arriva dai confini con gli Stati Uniti ed è fuggita da situazioni di povertà e degrado. Molti altri invece si sono allontanati da comunità per minori o quartieri estremamente poveri degli Usa. Sono di meno invece i ragazzini rapiti la cui scomparsa era stata segnalata alle forze dell'ordine dalle famiglie. La polizia ha contattato i genitori delle piccole vittime, offrendo loro consulenza, servizi di assistenza psicologica e sanitaria. .

Per il momento non sono stati annunciati arresti, ma le autorità hanno sottolineato che l'operazione ha fornito "nuove informazioni e indizi sul traffico di esseri umani, in particolare su quello dei minori". Le forze dell'ordine continueranno a indagare sulle nuove piste nei prossimi mesi.

"Lost Souls" arriva dopo l'ultima maxi-operazione di polizia del 2021 denominata "Volunteer Strong" che nel mese di marzo dello scorso anno ha permesso il ritrovamento di almeno 150 bambini dei quali si erano perse le tracce. Secondo gli investigatori i piccoli misteriosamente scomparsi negli Stati Uniti erano circa 240. Dopo la retata degli agenti di "Volunteer Strong", le forze dell'ordine si sono messe al lavoro per rintracciare i 90 minori mancanti all'appello. L'operazione avvenuta tra aprile e maggio del 2022 sarebbe un prolungamento della prima inchiesta in Tennessee e promette di allargarsi ulteriormente. Secondo quanto reso noto altri 20 bambini della lista ufficiale risultano ancora scomparsi.