Ancora sangue e terrore in Egitto e ancora un volta ad essere colpiti sono turisti stranieri. Un ordigno esplosivo è stato fatto deflagrare nel tardo pomeriggio di venerdì lungo le strade della capitale Il Cairo al passaggio di un bus turistico carico di passeggeri. Come riportano i media locali, l'esplosione è avvenuta nel quartiere al-Haram, alla periferia della città egiziana, non lontano dall'area archeologica delle piramidi di Giza dove l'autobus era diretto. Purtroppo ci sarebbero vittime e feriti, come hanno raccontato molti testimoni citati dai giornali locali. Secondo le prime informazioni diffuse dal ministero degli interni egiziano, ci sarebbero almeno due morti e 12 feriti, tra cui alcuni turisti asiatici.

Il pullman infatti pare stesse trasportando turisti vietnamiti quando è stato investito dall'esplosione che sarebbe stata provocata da un ordigno improvvisato. Tra le persone colpite anche l'autista egiziano del bus e una guida turistica. "Alle 18.15 ora locale (16,15 GMT), un ordigno esplosivo improvvisato è esploso vicino a un muro adiacente alla strada durante il passaggio di un autobus con 14 turisti vietnamiti in via El Marizou a Giza, causando la morte di due persone e ferendo 10 turisti, oltre a due Egiziani – una guida e un autista di autobus: le forze di polizia sono accorse sul posto, sono in corso le indagini per accertare i fatti", hanno spiegato dal Ministero del Paese nordafricano.