Tornano i BtP Valore 2024, nuova emissione a partire dal 6 maggio: quanto sono rendimenti e premio Una nuova emissione dei Btp Valore 2024 partirà il 6 maggio e si chiuderà il 10 maggio. Il rendimento non è ancora noto, e sarà comunicato venerdì 3 maggio insieme al codice Isin. Il premio di fedeltà invece è già fissato: lo 0,8%. Ecco cosa sono i Btp Valore, come funzionano e a chi convengono. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Il 6 maggio 2024 inizierà la quarta emissione di Btp Valore, i buoni del tesoro che sono riservati ai piccoli risparmiatori e offrono sia un rendimento crescente nel tempo sia un premio finale, per spingere chi li compra a tenerli per l'intera durata. La vendita andrà da lunedì 6 maggio fino a venerdì 10 maggio alle ore 13, salvo chiusura anticipata. L'ultima emissione di questo tipo di buoni era stata a febbraio e aveva raccolto circa 18,3 miliardi di euro.

Rendimento, codice ISIN e premio di fedeltà: cosa sappiamo sulla nuova emissione

La durata totale dei titoli sarà di sei anni. Al momento non è noto il rendimento, cioè la percentuale che verrà pagata a chi compra i Btp Valore. Questo sarà reso noto solo il 3 maggio, pochi giorni primi che inizi la vendita. Ciò che si sa è che i pagamenti avverranno con cedole trimestrali e che il rendimento sarà crescente: partirà da un certo livello, e dopo i primi tre anni aumenterà. Per esempio, nell'emissione che si è chiusa a inizio marzo il rendimento era stato fissato al 3,25% per i primi tre anni e al 4% per i successivi tre.

Chi detiene il titolo per tutti i sei anni, senza mai rivenderlo sul cosiddetto mercato secondario, avrà poi diritto a un premio di fedeltà: lo 0,8% del valore totale, una percentuale in leggero aumento rispetto alla scorsa emissione (quando era allo 0,7%). Tutti i piccoli risparmiatori che sono interessati potranno acquistare i Btp Valore, investendo una somma minima di mille euro. La procedura, ha ricordato il ministero dell'Economia, si potrà svolgere anche tramite home banking.

Non ci sarà un ‘tetto' alle vendite: chiunque voglia potrà comprare titoli, senza limiti. Per effettuare l'acquisto bisognerà conoscere il codice ISIN che identifica il titolo: anche questo sarà comunicato venerdì 3 maggio. C'è anche un altro incentivo, che riguarda tutti i titoli di Stato: gli introiti, quindi le cedole trimestrali e l'eventuale premio di fedeltà, hanno una tassazione ridotta al 12,5%. I titoli sono anche esclusi dalle imposte di successione, e dovrebbero essere esclusi nel calcolo dell'Isee fino a 50mila euro, anche se questa misura prevista dal governo non è ancora in vigore.

Cosa sono i Btp Valore e come funzionano

I Btp Valore sono titoli di Stato, ovvero uno strumento con cui l'Italia può ottenere dei soldi in prestito, in questo caso dai cosiddetti piccoli risparmiatori, quindi le famiglie che hanno del denaro da parte e non le società di investimento o altri soggetti simili. Chi compra i BtP Valore finanzia con i suoi soldi lo Stato, e in cambio ottiene l'impegno alla restituzione con degli interessi. Quanto valgano questi interessi è stabilito dai tassi di rendimento. Nel caso di questi BtP, come detto, l'Italia si impegna a pagare una parte degli interessi ogni tre mesi.

Chi ha un titolo può anche decidere di rivenderlo sul mercato, e in questo caso può succedere che il suo valore sia più alto o più basso rispetto a quando lo si è comprato. Per limitare le rivendite e far sì che i titoli non vadano (per esempio) a grandi fondi di investimento, il governo ha deciso di inserire un premio rivolto a chi detiene i titoli dall'inizio alla fine.