Btp Valore 2024, oggi i tassi di rendimento definitivi: fino a che ora è possibile comprarli Il collocamento dei Btp Valore si chiude oggi, venerdì 1 marzo 2024. È ancora possibile acquistare i titoli fino alle ore 13, poi saranno comunicati i tassi di rendimento definitivi. Il taglio minimo acquistabile è di mille euro. Ecco a chi conviene l'acquisto, qual è il codice Isin e come funzionano i Btp Valore.

A cura di Luca Pons

Oggi, venerdì 1 marzo, si chiude il collocamento dei Btp Valore 2024. Sarà possibile acquistare i titoli di Stato emessi dal ministero dell'Economia fino alle ore 13 di oggi, a meno che nelle prossime ore non si intervenga con una chiusura anticipata. Da quel momento in poi, le vendite saranno chiuse: diventerà possibile acquistare i Btp Valore solo sul cosiddetto mercato secondario, comprandoli non più dallo Stato ma dagli altri acquirenti. Dopo la chiusura della collocazione dei Btp Valore, il ministero dell'Economia comunicherà i tassi cedolari definitivi, che potranno essere uguali a quelli già comunicati in apertura oppure rivisti al rialzo.

I Btp Valore sono titoli di Stato, anche detti Buoni del tesoro pluriennali (Btp) che da quando vengono comprati hanno una scadenza di sei anni. Si tratta sostanzialmente di un prestito fatto allo Stato, che in cambio paga regolarmente degli interessi. Nel corso di questi anni, infatti chi ha comprato i Btp Valore otterrà delle cedole nominali pagate ogni tre mesi.

Il tasso di rendimento minimo è già stato fissato: è del 3,25% all'anno per i primi tre anni, e sale al 4% per gli ultimi tre anni. In più, è previsto un premio fedeltà per chi tiene il titolo per tutti i sei anni senza mai venderlo ad altri, che vale lo 0,7% del capitale investito. Come detto, oggi saranno comunicati i tassi di rendimento definitivi, che potranno essere uguali a quelli dichiarati inizialmente oppure più alti, in base alle condizioni del mercato. In ogni caso, i tassi definitivi non potranno essere più bassi di quelli iniziali.

Il taglio minimo acquistabile è di mille euro, mentre non c'è un tetto massimo. Durante il periodo di collocamento, il codice Isin dei Btp Valore è IT0005583478. Il titolo è rivolto agli utenti retail, cioè alle persone fisiche e i piccoli risparmiatori, non alle grandi aziende. Per questo, è possibile acquistarli anche dalle piattaforme di home banking, o andando alla propria filiale bancaria.