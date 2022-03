Scadenze fiscali di marzo 2022: il calendario completo Il calendario fiscale del mese di marzo 2022 si apre il giorno 16 con alcune importantissime scadenze come l’nvio della Certificazione Unica e il saldo IVA. Esaminiamo le date indicate dall’Agenzia delle Entrate.

A cura di Daniela Brucalossi

Con l'inizio di marzo 2022 si apre anche il calendario fiscale del mese. I contribuenti dovanno segnare in agenda in particolare la data del 16 marzo, giorno in cui cade l'invio della Certificazione Unica, il saldo IVA e il versamento dell'IVA relativa al mese precedente e alcuni adempimenti Irpef e Inps. Il giorno 21 c'è la scadenza per i contributi mensili FASC e il 25 febbraio gli operatori intracomunitari con obbligo mensile dovranno inviare le comunicazioni relative agli elenchi riepilogativi Intrastat. Esaminiamo tutte queste scadenze nel dettaglio.

16 marzo: Certificazione Unica

Certificazione Unica / per i datori di lavoro: invio della Certificazione unica all'Agenzia delle Entrate e al lavoratore, che userà i dati contenuti nel documento per la predisposizione della dichiarazione dei redditi

16 marzo: Iva

IVA / per i contribuenti Iva: versamento del saldo Iva emersa dalla dichiarazione relativa all’anno d’imposta 2021 (in un’unica soluzione o con la prima rata)

IVA/ per i contribuenti Iva mensili: versamento Iva relativa al mese precedente

16 marzo: Irpef

Irpef / per i sostituti d'imposta: invio delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati corrisposti nel mese precedente, insieme alle addizionali comunali e regionali e sui redditi di lavoro autonomo corrisposti nel mese precedente, provvigioni per rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione e di rappresentanza corrisposte nel mese precedente

16 marzo: contributi Inps

Inps / per i sostituti d'imposta: versamento dei contributi Inps sulle retribuzioni di febbraio 2022

16 marzo: dati spese detraibili

per i soggetti terzi / invio dei dati delle spese detraibili sostenute dai contribuenti

21 marzo: contributi FASC

FASC /per le imprese di spedizione e agenzie marittime: versamento mensile di contributi dovuti al FASC (Fondo Agenzi Spedizionieri e Corrieri). Sono tenute al versamento le imprese di spedizione e agenzie marittime che applicano il C.C.N.L. autotrasporto merci e logistica e il C.C.N.L. agenzie marittime e aeree

25 marzo: Intrastat

Per gli operatori intracomunitari con obbligo mensile / ultimo giorno per inviare le comunicazioni relative agli elenchi riepilogativi INTRASTAT riguardo la cessione di beni e servizi verso i soggetti dell’Unione Europea