Scadenze fiscali 30 settembre 2021 per 730, bollo auto e Irpef: le tasse da pagare a fine mese Il 30 settembre 2021 è una data fittissima di scadenze fiscali da tenere a mente: dall’invio del Modello 730/2021, passando per il pagamento del bollo auto, le rate della Rottamazione-ter e del Saldo e stralcio, la richiesta di esonero dai contributi Inps e il pagamento delle cartelle sospese durante la pandemia. Esaminiamole una per una.

A cura di Daniela Brucalossi

Il mese di settembre è abitualmente fittissimo di scadenze. Quest’anno in particolare la data del 30 settembre 2021 è da tenere a mente per non correre il rischio di dimenticare qualche scadenza importante. Proprio in questa giornata, infatti, si concentrano versamenti e adempimenti ordinari e alcuni che sono slittati in precedenza a causa dell'emergenza sanitaria. Dall'invio del Modello 730/2021, passando per il pagamento del bollo auto, le rate della Rottamazione-ter e del Saldo e stralcio, la richiesta di esonero dai contributi Inps e il pagamento delle cartelle sospese durante la pandemia. Andiamo a esaminare queste scadenze una per una.

La scadenza per presentare il Modello 730



Per i contribuenti che non si avvalgono dell’assistenza fiscale prestata da Caf, sostituti d’imposta o commercialisti, il 30 settembre è l’ultimo giorno utile per inviare la dichiarazione dei redditi Modello 730/2021 (in modalità ordinaria o precompilata online sul sito dell’Agenzia delle Entrate).

Chi deve pagare il bollo auto entro il 30 settembre



Gli automobilisti proprietari di veicoli con bollo in scadenza ad agosto 2021 ma residenti in regioni che hanno stabilito un termini diverso, devono ricordarsi di pagare il bollo auto (ovvero il le tasse automobilistiche) entro il 30 settembre. Il pagamento potrà essere effettuato tramite apposito bollettino postale o presso gli uffici dell'Aci, le tabaccherie autorizzate o le agenzie di pratiche auto.

Pace fiscale: Rottamazione ter e Saldo e stralcio

Entro il 30 settembre i contribuenti che hanno aderito alla soluzione agevolata dovranno versare le rate della Rottamazione-ter e del Saldo e stralcio in scadenza il 31 luglio 2020. Oltre la data del 30 settembre sono previsti cinque giorni di tolleranza: perciò il pagamento sarà considerato valido fino al 5 ottobre 2021.

Esonero contributi INPS

Il 30 settembre sarà l'ultimo giorno per inviare la domanda di esonero dei contributi INPS; i destinatari della misura sono i lavoratori autonomi e i professionisti, anche iscritti a Casse di previdenza di categoria, che nel 2020 hanno visto ridursi il fatturato i i corrispettivi di almeno il 33% rispetto all'anno precedente (ma che nel 2019 non hanno superato i 50mila euro di reddito)

Pagamento cartelle sospese durante la pandemia

Dall'8 marzo al 31 agosto 2021 l'attività di riscossione dell'Agenzia delle Entrate è stata interrotta a casa dell'emergenza Covid. Dallo scorso 1° settembre sono riprese quindi le notifiche di cartelle e avvisi e le ordinarie procedure di riscossione. C'è tempo fino al 30 settembre per versare tutte le rate in sospeso.