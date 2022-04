Quando viene pagato l’Assegno Unico ad Aprile 2022: le date di accredito su conto corrente e carta Rdc L’Assegno Unico di questo mese verrà erogato a partire dal 15 aprile in vari modi, tra cui l’accredito bancario. Vediamo, invece, quali sono le date e le modalità da tenere in conto per chi già riceve il reddito di cittadinanza.

Ad aprile 2022 l'Assegno Unico per le famiglie verrà erogato dal 15 aprile se la domanda è stata inviata nei mesi di gennaio e febbraio, mentre se l'istanza è stata presentata dopo il 1° marzo 2022 il pagamento avverrà alla fine del mese successivo alla presentazione della domanda. Come si legge nel messaggio 4748 del 31 dicembre 2021, l'assegno viene erogato dall'Inps in diverse modalità: conto corrente bancario, conto corrente postale, carta di credito o di debito, libretto di risparmio, consegna di contante presso uno sportello postale o accredito sulla carta del reddito di cittadinanza per coloro che già ne beneficiano.

Le date del pagamento dell'Assegno Unico di aprile 2022 su carta rdc

Se il genitore che ha richiesto l'Assegno Unico beneficia anche del reddito di cittadinanzada più di due mesi riceverà l'accredito sulla carta rdc a partire dal 27 aprile. In caso in cui, invece, il richiedente debba ricevere il sostegno al reddito per la prima volta o a seguito di una domanda di rinnovo, l'Assegno Unico non sarà erogato sulla carta rdc ma in altrà modalità a partire dal 15 aprile.

Quando viene accreditato l'Assegno Unico di aprile su conto corrente o carta di credito

L'Assegno Unico di questo mese viene percepito su conto corrente bancario, conto corrente postale, carta di credito o di debito, libretto di risparmio o tramite consegna di contante presso uno sportello postale a partire dal 15 aprile.

Come si calcola l'importo dell'Assegno Unico per i figli

L'importo dell'Assegno Unico varia in base all'Isee e alla composizione della famiglia, fermo restando che qualunque famiglia vi può accedere anche senza presentare la dichiarazione. Le cifre possono variare da un minimo di 50 euro a un massimo di 175 euro. Per avere un'idea indicativa dell'importo spettante ci sono due modi: