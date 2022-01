Come calcolare gli importi dell’assegno unico: tabelle Isee e simulatore Inps L’Assegno Unico 2022 prevede diverse fasce di importi: per calcolarli bisogna tenere in considerazione una serie di variabili, dall’Isee alla composizione del nucleo familiare. Vediamo come conoscere l’importo spettante.

A cura di Daniela Brucalossi

L'Assegno Unico è destinato, come si legge sul sito del Mef, a tutte le famiglie con figli a carico che vanno dal settimo mese di gravidanza al 21esimo anno di età, senza limiti di età per i ragazzi affetti da disabilità. La misura prevede diverse fasce di importi: per calcolarli bisogna tenere in considerazione una serie di variabili, dall'Isee alla composizione del nucleo familiare. Per sapere quale sarà l'importo spettante in maniera facile e veloce è possibile utilizzare il simulatore Inps. Come spiegato sul sito Inps, è necessario inserire all'interno alcuni dati: la composizione del nucleo familiare, l'indicatore Isee e la maggiorazione transitoria, ovvero la componente fiscale eventualmente spettante per coloro che sono in possesso di Isee fino a 25.000 euro. L'importo che si otterrà con il simulatore è però da considerare come un risultato indicativo. In ogni caso, la cifra minima che verrà erogata con l'Assegno Unico, anche in assenza di Indicatore della Situazione Economica Equivalente, è di 50 euro per ogni figlio minore.

Quanto spetta per ogni figlio con l'assegno unico: la tabella Isee

Il simulatore Inps è sicuramente un modo semplice e veloce per calcolare gli importi spettanti a ogni nucleo familare con l'Assegno Unico. Ma, per avere un'idea indicativa della cifra che si riceverà ogni mese a partire da marzo 2022, è possibile anche consultare la tabella che riporta gli importi della misura di sostegno in base all'Isee e alla composizione della famiglia. In ogni caso, l'Assegno Unico sarà disponibile a qualunque famiglia ne farà domanda, anche senza presentazione del modello Isee.

Come funziona il simulatore Inps per calcolare gli importi dell'assegno unico

Per calcolare l'importo mensile spettante con l'Assegno Unico è possibile utilizzare il simulatore presente sul sito Inps. Bisogna seguire dei passaggi precisi: