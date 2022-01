Come richiedere l’assegno unico per i figli senza ISEE: importi e domanda online L’Assegno Unico per tutte le famiglie è in arrivo da marzo 2022, anche senza presentare il modello ISEE. In questo caso, però, si potrà accedere solo all’importo minimo: 50 euro per ciascun figlio a carico. Vediamo come ottenerlo.

A cura di Daniela Brucalossi

L'Assegno Unico, in arrivo da marzo 2022, sarà destinato a tutte le famiglie con figli che vanno dal settimo mese di gravidanza al 21esimo anno di età e senza limiti di età per i figli affetti da disabilità. È possibile richiedere la misura di sostegno anche senza presentare il modello Isee ma, in questo caso, si otterrà l'importo minimo qualunque sia la situazione economica del nucleo familiare. Anche se l'Assegno Unico comincerà a essere erogato a partire da marzo, c'è tempo fino al 30 giugno per presentare l'Isee: in questo caso gli arretrati dal mese di marzo verranno conguagliati. Mentre se il modello verrà presentato dal 1 luglio non si riceveranno gli arretrati ma solo la cifra corrispondente ai valori dell'indicatore. Per le domande presentate a gennaio e febbraio, l'Assegno sarà elargito nell'arco di tempo tra il 15 e il 22 marzo 2022. È possibile, infatti, presentare il documento fin da subito accedendo al servizio per la domanda online sul sito INPS. Vediamo come fare richiesta e quali sono gli importi con e senza Isee.

La domanda online per richiedere l'assegno unico senza ISEE: a chi spetta

In particolar modo coloro che non hanno necessità di ottenere il nuovo Isee 2022, possono fare domanda fin da subito per l'Assegno Unico. È possibile farlo online accedendo al sito INPS con SPID almeno di livello 2, Carta di Identità Elettronica 3.0 (CIE) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS) e cliccando sulla dicitura "Assegno unico e universale per i figli a carico”. In alternativa la misura può essere richiesta tramite gli enti di patronato e i loro servizi telematici gratuti, oppure contattando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile, con la tariffa applicata dal gestore telefonico).

Gli importi dell'assegno unico richiesto senza ISEE

Senza presentare l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (o nel caso esso sia superiore a 40mila euro), la cifra erogata con l'Assegno Unico sarà di 50 euro per ciascun figlio minore. Presentando invece il modello, l'importo massimo sarà di 175 euro e si otterrà solo con Isee fino a 15mila euro. In ogni caso, è possibile sapere a quanto ammonterà la cifra spettante calcolandola con il servizio di simulazione disponibile sul sito Inps.