Pagamento Reddito di Cittadinanza ad aprile 2022: date e ricarica con Assegno Unico A partire dal 15 aprile 2022 sarà erogato il Reddito di Cittadinanza a coloro che lo ricevono per la prima volta. Chi già ne usufruisce, invece, lo riceverà a partire da mercoledì 27. Questo mese alcuni percettori potrebbero riscontrare delle variazioni negli importi: ecco perchè e come verificare il pagamento.

A cura di Daniela Brucalossi

Per il pagamento del reddito di cittadinanza di aprile 2022 le date da tenere in conto sono a partire dal 27 aprile per i vecchi percettori e dal 15 aprile per coloro che lo ricevono per la prima volta o l'hanno rinnovato dopo 18 mesi di accredito e uno di sospensione. Come indicato dal sito ufficiale Inps, le erogazioni successive alla prima avverranno sulla carta rdc di Poste Italiane.

A partire dalla mensilità di aprile 2022, l'Rdc potrebbe subire un ricalcolo a causa delle eventuali prestazioni assistenziali ricevute nel 2020 dalla famiglia del percettore. Secondo quanto comunicato dall'Istituto nel messaggio n. 548/2022, il beneficio del reddito potrebbe decadere o la rata mensile potrebbe subire una variazione dell’importo; oppure la domanda presentata per riceverlo potrebbe essere rigettata in caso di superamento delle soglie massime di reddito familiare.

Per l’anno 2022 si tiene conto delle prestazione ricevute nel 2020 e indicate nella DSU presentata ai fini dell'Isee 2021 (ad esempio assegni al nucleo familiare, assegni familiari, assegni familiari dei Comuni riconosciuti ai nuclei numerosi, assegno sociale, pensione sociale o carta acquisti). A tal proposito, l'Inps precisa anche che il reddito di cittadinanza rimane sospeso per coloro che non hanno ancora presentato la DSU. L'importo del reddito potrebbe invece aumentare per le famiglie con figli dal settimo mese di gravidanza al 21esimo anno di età, che riceveranno in automatico l'Assegno Unico sulla carta Rdc.



Quando pagano il Reddito di Cittadinanza di aprile 2022: date e calendario

Il reddito di cittadinanza di questo mese viene erogato:

a partire dal 15 aprile a coloro che lo ricevono per la prima volta o l'hanno rinnovato dopo 18 mesi di accredito e uno di sospensione;

a partire dal 27 aprile ai vecchi percettori

Pagamento Rdc di aprile 2022, qual è l'importo con l'Assegno Unico

Gli aventi diritto all'Assegno Unico – ovvero le famiglie con figli dal settimo mese di gravidanza fino al 21esimo anno di età – nel mese di marzo 2022 hanno già automaticamente ricevuto l'importo della prestazione insieme al reddito di cittadinanza sulla carta Rdc. L'importo dell'Assegno Unico, che può variare dai 50 ai 175 euro mensili, si andrà così a sommare a quello del reddito di cittadinanza, la cui cifra va dai 780 euro al mese per un nucleo unifamiliare fino ai 1.330 euro per una famiglia composta da due adulti e un figlio maggiorenne o due minorenni.

Come controllare lo stato della ricarica Rdc di aprile 2022

Lo stato della ricarica Rdc può essere verificato sul sito ufficiale redditodicittadinanza.gov.it , tramite l'autentificazione con SPID. In alternativa, il beneficiario può controllare l'avvenuta erogazione: