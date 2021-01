C'è tempo fino al 31 gennaio 2021 per pagare il Canone Rai se non si ha l'addebito in bolletta; la scadenza del 31 gennaio vale anche per fare richiesta di esenzione e quindi non pagarlo. Il canone televisivo italiano ammonta a 90 euro annuali e devono rispettarne il pagamento tutti i nuclei familiari in possesso di un apparecchio radiotelevisivo, anche in caso in cui esso non sia più funzionante. Esistono due modi per saldare la cifra dovuta: tramite l'addebito sulla bolletta elettrica (in questo caso il pagamento viene automaticamente rateizzato in dieci mesi) oppure mediante il modello F24 entro il prossimo 31 gennaio (scegliendo se versarla in un'unica soluzione o a rate). Anche i contribuenti che hanno diritto all'esenzione dal pagamento dovranno però ricordarsi di fare richiesta in tempo. Andiamo a vedere quali categorie ne possono usufruire e quali sono le procedure da seguire.

A partire da quale età non si paga più il Canone Rai

I requisiti principali che danno il diritto all'esenzione dal pagamento del Canone Rai sono sicuramente l'età anagrafica e il reddito. Infatti, una volta compiuti i 75 anni ed essendo in possesso di un reddito complessivo non superiore agli 8mila euro, scatta la possibilità di non adempiere al pagamento. Ci sono però dei limiti: il soggetto in questione non deve avere un convivente titolare di un reddito proprio. Non solo: se il 75esimo anno di età verrà compiuto dopo il 31 gennaio (ed entro il 31 luglio) si dovrà saldare il primo semestre dell'anno e si sarà poi esentati dal pagamento del secondo.

Esenzione Canone Rai 2021, chi altro ne ha diritto

Ma ci sono anche altre categorie lavorative che usufruiscono dell'esenzione: i militari che non posseggono la cittadinanza italiana, in particolare il personale civile delle forze Nato di stanza nel nostro Paese, e i diplomatici, come i funzionari internazionali e gli impiegati consolari.

Come fare domanda per non pagare il Canone Rai 2021

Se si posseggono i requisiti anagrafici, di reddito o lavorativi per non pagare il Canone Rai si può fare domanda per ottenere l'esenzione. L'ultimo giorno utile è domenica 31 gennaio 2021 ed è necessario presentare un documento chiamato dichiarazione sostitutiva. Lo si può trovare sui portali web di Rai e Agenzia delle Entrate e ci sono tre modalità per inviarlo:

direttamente online dal sito nel caso si fosse in possesso di un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC), via mail a: cp22.canonetv@postacertificata.rai.it. In questo caso, il documento deve riportare una firma digitale. sotto forma di raccomandata senza busta e con allegata una copia del documento d'identità. L'indirizzo a cui fare riferimento è: Agenzia delle entrate – Direzione Provinciale I di Torino – Ufficio Canone TV – Casella postale 22 – 10121 Torino.

Per i soggetti che già in passato hanno inviato la richiesta di esenzione e non hanno subito nessuna modifica di reddito o di occupazione lavorativa, non sarà necessario inviare la richiesta una seconda volta.