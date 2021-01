Come ogni anno, anche nel 2021 è necessario effettuare il pagamento del canone Rai, ovvero il canone televisivo italiano il cui ammontare è di 90 euro all'anno. Lo deve pagare ogni nucleo familiare che possiede un apparecchio radiotelevisivo (anche non funzionante). Se si è titolari di un contratto elettrico, la modalità più comoda per effettuare il pagamento è diluendolo in dieci rate mensili mediante addebito automatico nella fattura dell'utenza. Se invece non si è titolari di un contratto elettrico, è possibile versare la cifra tramite modello F24 in un’unica soluzione entro il prossimo 31 gennaio o a rate diluite durante l’anno. Ci sono però delle categorie di contribuenti che hanno diritto all'esenzione dal pagamento del canone Rai. Si tratta di diplomatici, militari non residenti in Italia e over 75 con un reddito annuo proprio e del coniuge complessivamente non superiore agli 8mila euro. La scadenza per inviare la domanda di esenzione rimane il prossimo 31 gennaio. Andiamo a vedere più nel dettaglio quali sono le procedure da eseguire per ottenere l'esenzione.

Chi è esente dal pagamento del Canone Rai 2021

Sono diverse le categorie che hanno diritto all'esenzione dal pagamento del canone Rai:

i soggetti over 75 con un reddito annuo proprio e del coniuge non superiore complessivamente a 8mila euro e senza conviventi titolari di un reddito proprio (ad esclusione dei collaboratori domestici). Ci sono però delle varianti in base alla data di nascita. I soggetti che compiranno i 75 anni entro il 31 gennaio potranno non pagare l'intero importo del canone annuale, mentre coloro che li compiranno dal 1 febbraio al 31 luglio potranno usufruire dell'agevolazione dal secondo semestre in poi

i diplomatici

i funzionari di organizzazioni internazionali

gli impiegati consolari

i militari di cittadinanza non italiana

il personale civile delle forze Nato di stanza in Italia.

Come comunicare la richiesta di esenzione: le scadenze

Chi ha il diritto all'esenzione deve presentare una dichiarazione sostitutiva entro il prossimo 31 gennaio. Questo documento è disponibile per l'invio telematico sui siti dell'Agenzia delle Entrate e della Rai. Altrimenti la dichiarazione, provvista di firma digitale, potrà essere inviata tramite PEC all'indirizzo cp22.canonetv@postacertificata.rai.it. È possibile inviarla anche in forma cartacea, mediante la spedizione di una raccomandata senza busta con allegato un documento d’identità, all'indirizzo: Agenzia delle entrate – Direzione Provinciale I di Torino – Ufficio Canone TV – Casella postale 22 – 10121 Torino.

È importante ricordare che la dichiarazione sostitutiva ha validità permanente. Se negli anni avvenire il soggetto continuerà a mantenere i requisiti richiesti (per quanto riguarda reddito e occupazione lavorativa), non sarà necessario rinnovare la richiesta di esenzione. Qualora, invece, dovessero sopraggiungere dei cambiamenti, sarà obbligatorio compilare e inviare la dichiarazione di variazione dei presupposti (disponibile alla sezione II del modello di dichiarazione sostitutiva).