Ecobonus auto, da lunedì via libera alle prenotazioni per l’incentivo sul sito del ministero

A cura di Annalisa Girardi

Al via da lunedì i nuovi incentivi previsti con il decreto Sostegni bis per l'acquisto di auto a emissioni ridotte. Dal 2 agosto, sulla piattaforma del ministero allo Sviluppo economico, si potrà infatti prenotare l'ecobonus per l'acquisto di una nuova auto ecologica a basse emissioni, con o senza rottamazione. Dal 5 agosto, invece, si aprirà alle richieste di incentivo per i veicoli commerciali. Con la conversione in legge del decreto Sostegni bis sono stati prorogati fino alla fine del 2021 i contributi che la legge di Bilancio aveva stanziato per l'acquisto di auto eco-friendly, stanziando 350 milioni di euro.

Il rifinanziamento dell'ecobonus "è un passo che va nella direzione giusta: favorire la trasformazione tecnologica, fornire risposte concrete anche alle categorie più in difficoltà e rimettere in piedi produzione, commercio e servizi in un settore tra i più importanti del nostro paese", ha detto il viceministro allo Sviluppo economico, Gilberto Pichetto.

Si è cercato, con questi ulteriori fondi all'automotive, sia di incentivare ancor di più una mobilità più sostenibile, sia di rilanciare un settore duramente colpito dalla crisi. Di questi stanziamenti, 40 milioni sono dedicati alle auto usate (sia benzina che diesel) di classe Euro non inferiore a 6 ed emissioni fino a 160 g/km di CO2. Altri 60 milioni andranno a finanziare l'extrabonus pensato per le auto elettriche comprese tra 0 e 60 g/km di CO2: per la fascia da 61 a 135 g/km sono stati invece messi a disposizione 200 milioni. Altri 50 milioni sono invece stati stanziati per i veicoli commerciali.

Per quanto riguarda la categoria delle auto usate, bisognerà rottamare una vettura immatricolata prima del gennaio 2011 o di almeno 10 anni. Questo incentivo, tuttavia, non risulta ancora operativo: sono necessarie ancora una serie di modifiche tecniche alla piattaforma, prima di poterlo prenotare online. Ad ogni modo, sempre con rottamazione, per la fascia di emissioni compresa tra i 61-135 g/km CO2, l'incentivo può arrivare fino ai 1.500 euro.