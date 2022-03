Come fare domanda per il Bonus Asilo Nido 2022 sul sito Inps: importi Isee, a chi spetta e scadenze Il bonus asilo nido fino a 3000 euro, l’unico incentivo per le famiglie escluso dal nuovo Assegno Unico, si può richiedere anche nel 2022. Vediamo come, quali sono le scadenze e quali gli importi spettanti in base all’Isee minorenni.

A cura di Daniela Brucalossi

Il bonus asilo nido 2022 è un contributo destinato alle famiglie con figli fino a tre anni: viene utilizzato per sostenere il costo delle rette degli asili nido o dei servizi di assistenza domiciliare per bimbi con patologie. L'aiuto economico, che può andare fino a un massimo di 3000 euro in base all'Isee minorenni, è l'unico incentivo per le famiglie escluso dal nuovo Assegno Unico 2022. L'Inps, nei messaggi n. 925 del 25 febbraio e n° 957 del 28 febbraio, ha comunicato la procedura per la presentazione della domanda del bonus asilo nido e le successive modifiche apportate. Vediamo come richiederlo, come calcolare gli importi spettanti in base all'Isee e quali sono le scadenze per il 2022.

Come funziona il Bonus Asilo Nido 2022: quando e come fare domanda

La domanda per il bonus asilo nido 2022 può essere presentata fino al 31 dicembre 2022 (se il beneficio è destinato a più figli è necessario presentarne una per ognuno). Gli interessati possono presentare istanza tramite:

l'area personale del sito Inps, accedendo con SPID di livello 2 o superiore, una Carta di identità elettronica (CIE) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS)

i Patronati

Nel caso in cui il genitore abbia già richiesto l'incentivo nel 2021, è sufficiente inoltrare la vecchia domanda confermando o modificando i dati.

Bonus asilo nido, i dati per compilare la domanda

Per compilare la domanda per il bonus asilo nido 2022 è necessario essere in possesso di alcune informazioni, riportate sul sito dell'Inps:

la denominazione e la partita IVA dell'asilo nido

il codice fiscale del minore (per gli affidi pre adottivi nazionali/internazionali si può un utilizzare codice fiscale temporaneo rilasciato dal Tribunale o dall'Ente Comunale)

i mesi di frequenza dell'asilo (per un massimo di 11; non sono prenotabili le mensilità da settembre a dicembre in caso di compimento dei tre anni del bambino nello stesso periodo)

estremi o quietanza di pagamento

se l'asilo nido è pubblico o privato (se privato si devono indicare gli estremi dell'atto autorizzativo comunale)

Se si fa domanda per l'assistenza domiciliare, bisogna allegare anche la dichiarazione di impossibilità di frequentare l'asilo nido a causa di gravi patologie, rilasciata da un pediatra.

A chi spetta il Bonus asilo nido 2022: i requisiti

Il bonus spetta a tutte le famiglie con figli fino a tre anni. Tuttavia il richiedente deve essere obbligatoriamente il genitore naturale, adottivo o affidatario che paga la retta dell'asilo o che convive con il minore in caso di richista di assistenza domiciliare. In generale, il genitore richiedente deve possedere uno di questi requisiti:

cittadinanza italiana

cittadinanza europea

in caso di cittadinanza extra Ue, permesso di soggiorno di lungo periodo o permesso per motivi di lavoro di durata almeno semestrale

Come calcolare gli importi del Bonus asilo nido in base all'Isee

Su base annua l'importo dell'incentivo è calcolato in base alle soglie dell'Isee minorenni:

3000 euro con Isee minorenni inferiore a 25mila euro

con 2500 euro con Isee minorenni tra i 25mila e 40mila euro

con 1500 euro con Isee minorenni maggiore di 40mila euro o senza la presentazione di Isee

Tuttavia, indipendentemente dall'Isee, l'importo del bonus non può mai superare l'importo della retta dell'asilo e non è cumulabile con altre detrazioni fiscali. L'importo mensile dell'incentivo comprende il costo della retta, i pasti relativi alla mensilità e il bollo. Sono esclusi l'iscrizione al nido, il pre e post scuola e l'Iva (eccetto che per gli asili nido gestiti da cooperative sociali).

Quando viene pagato il bonus asilo nido 2022: date e scadenze

Il rimborso per l'asilo nido è erogato mensilmente, quello per l'assistenza domiciliare una tantum. La domanda per richiederli può essere presentata fino al 31 dicembre 2022, mentre le fatture si possono allegare al modulo online fino al 1° aprile 2023.