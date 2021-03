In un comunicato stampa del 17 marzo, l'INPS ha annunciato che è disponibile una nuova procedura automatizzata per le domande di autorizzazione della Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO) con causale “Covid-19”, l'ammortizzatore sociale erogato dall’Istituto per i lavoratori che, a causa della pandemia, hanno subito una sospensione o una riduzione dell’attività lavorativa. La nuova modalità dovrebbe permettere di migliorare i tempi, l’accuratezza delle valutazioni e il tracciamento dei controlli nella prima fase della CIGO (ovvero quella che riguarda le domande di prenotazione da parte delle aziende e dell’istruttoria necessaria per poi autorizzare i pagamenti) e così di velocizzare l'erogazione della cassa integrazione ai lavoratori. Inoltre, durante la procedura, dovrebbero verificarsi anche molti meno errori, poiché i requisiti dei possibili beneficiari saranno verificati automaticamente usando le stesse banche dati dell'INPS. Una novità, quella dell'automatizzazione del sistema CIGO INPS, che arriva quasi in contemporanea con un'ulteriore proroga della cassa integrazione Covid prevista dal Decreto Legge Sostegni e dopo le denunce di molti ritardi nei pagamenti durante la prima e la seconda ondata della pandemia. Andiamo a vedere meglio come funziona.

Nuova procedura per la Cassa Integrazione Covid: come funziona

A partire dallo scorso 18 marzo, l'INPS ha reso disponibile una nuova procedura automatizzata che prenderà in considerazione tutte le domande di autorizzazione della Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO) con causale “Covid-19”, escluse quelle relative a “Sospensione CIGS” (Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria), che necessitano di essere verificate direttamente dalla sede INPS locale. L'automatizzazione riguarderà tutte le cinque fasi della gestione delle domande CIGO Covid-19:

il caricamento delle domande telematiche sul Sistema Unico di gestione documentale

il caricamento delle domande dal Sistema Unico nella procedura “Nuova istruttoria CIGO”

l'esecuzione dei controlli di preistruttoria

l'esecuzione dei controlli di istruttoria (la raccolta e il controllo di informazioni e dati)

la definizione delle domande validate (ovvero il momento in cui una pratica viene esaminata nel dettaglio)

Cosa cambia con la nuova gestione delle domande CIGO

La nuova gestione automatizzata delle domande CIGO non apporterà cambiamenti alle modalità per fare domanda o agli importi e alla durata della cassa integrazione stessa. Si limiterà a migliorare i tempi, l'accuratezza delle valutazioni e il tracciamento dei controlli nella fase iniziale, quando le aziende fanno domanda di prenotazione per usufruire della prestazione economica e l'INPS esegue le verifiche necessarie per dare l'autorizzazione ai pagamenti. “L’innovazione continua è parte integrante del costante impegno dell’Istituto per migliorare l’efficacia di una mole di prestazioni mai affrontata prima, pur con le stesse risorse e gli stessi dipendenti, in un’ottica di collaborazione con l’utenza e di evoluzione digitale del Paese”, ha dichiarato il Presidente INPS Pasquale Tridico.