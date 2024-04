video suggerito

Btp Valore 2024 a maggio, quando sarà la prossima emissione e come funzionano rendimenti e premio fedeltà La quarta emissione del Btp Valore partirà il 6 maggio e chiuderà il 10 alle 13.00. I titoli di Stato dedicati ai piccoli investitori prevedono un rendimento crescente nel tempo, una durata di 6 anni e un premio finale per chi li detiene fino alla scadenza. I tassi minimi garantiti e il codice ISIN identificativo verranno comunicati il 3 maggio. Ecco tutto quello da sapere sui Btp Valore.

A cura di Giulia Casula

Dal 6 al 10 maggio 2024 ci sarà una quarta emissione speciale di Btp Valore, i titoli di Stato dedicati ai piccoli risparmiatori. I buoni del tesoro prevedono una durata di sei anni, cedole nominali pagate trimestralmente e un rendimento crescente nel tempo. In particolare, il rendimento resterà fissato a un certo valore per i primi tre anni e crescerà per i successivi tre. Per chi detiene il titolo per tutti e sei gli anni è previsto anche un premio di fedeltà, pari allo 0,8% del valore totale, come annunciato dal Ministero dell'Economia.

Potranno partecipare tutti i piccoli risparmiatori interessati ad acquistare Btp Valore con un investimento minimo di 1.000 euro. I tassi minimi garantiti e codice ISIN identificativo del titolo verranno comunicati il 3 maggio.

Quando ci sarà la quarta emissione del Btp Valore a maggio 2024

La quarta emissione del Btp Valore partirà il 6 maggio e chiuderà il 10 alle 13.00, salvo chiusura anticipata. L'ultima emissione era stata a febbraio e aveva raccolto circa 18,3 miliardi di euro. I piccoli risparmiatori e coloro che non ha avuto modo di sottoscrivere i Btp Valore nello scorso collocamento potranno quindi sottoscriverlo a maggio.

Nell'emissione che si è chiusa a marzo i tassi cedolari minimi garantiti, cioè la percentuale pagata a chi acquista i Btp Valore, erano stati fissati al 3,25% per i primi tre anni e al 4% per i successivi tre. Al momento i tassi di rendimento non sono ancora noti ma verranno comunicati il 3 maggio assieme al codice ISIN, che identifica il titolo. Quel che è noto è l'ammontare del premio di fedeltà previsto per chi acquista i BTP Valore e li detiene fino alla scadenza dei sei anni, pari allo 0,8% del valore totale.

Chi può acquistare il Btp Valore 2024 e come

I Btp Valore sono titoli di Stati riservati ai piccoli risparmiatori interessati a un investimento di medio-lungo termini che prevede una remunerazione crescente nel tempo. Sarà possibile acquistarli attraverso il proprio home banking, se abilitato ai servizi di trading, oppure rivolgendosi alla propria banca o a un ufficio postale abilitato. I risparmiatori interessati a comprare i BTP Valore e coloro che non sono riusciti ad acquistarli nel precedente collocamento potranno partecipare all'emissione di maggio a partire da un investimento minimo di 1.000 euro.

Rendimenti e premio fedeltà

I Btp Valore hanno una durata di sei anni con cedole pagate ogni tre mesi e prevedono un meccanismo di rendimento crescente. In particolare la somma restituita dallo Stato con gli interessi a chi ha acquistato i titoli avrà un certo valore per i primi tre anni, che aumenterà negli altri tre. Per esempio, nell'emissione che si è aperta a febbraio i tassi cedolari minimi garantiti erano stati fissati al 3,25% dal primo al terzo anno, per poi passare al 4% dal quarto al sesto anno.

Per spingere chi acquista i titoli a tenerli per l'intera durata evitando di cederli nel cosiddetto mercato secondario, è previsto un premio di fedeltà pari allo 0,8% del totale. Sia il premio di fedeltà che le cedole trimestrali avranno una tassazione agevolata, ridotta al 12,5%. Gli altri incentivi previsti sono l’esenzione dalle imposte di successione e l’esclusione dal calcolo Isee fino a 50.000 euro.