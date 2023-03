Borse oggi 17 marzo, Milano apre bene: diminuiscono timori mercati dopo salvataggio First Republic Tutte positive le principali Borse del Vecchio Continente, Piazza Affari in testa (Ftse Mib +1,55%). Le tensioni si stanno attenuando grazie ai piani di salvataggio – dagli Usa alla Svizzera – per le banche travolte dalla crisi di liquidità. Migliora lo spread (178), segno ‘più’ in chiusura anche per le borse asiatiche.

A cura di Biagio Chiariello

Avvio di seduta positivo per le principali borse europee, inclusa Piazza Affari (Ftse Mib +1,55%), i cui timori sono tenuti a bada dal piano di salvataggio di First Republic Bank, con il coinvolgimento di undici istituti che depositeranno 30 miliardi di dollari come segno di fiducia nella solidità del sistema bancario. Ma il rimbalzo dei mercati è dovuto anche alla Banca Nazionale Svizzera che ha concesso un finanziamento da 50 miliardi di franchi a Credit Suisse.

Parigi guadagna lo guadagna lo 0,9% a 7.089 punti, Londra lo 0,75% a 7.465 punti, Francoforte lo 0,71% a 15.073 punti, e Madrid lo 0,44% a 8.929 punti. Anche l'euro apre in rialzo sopra 1,06 dollari, dopo la decisione della Bce di alzare il tasso di riferimento di 50 punti base.

Il ‘rimbalzo' di Credit Suisse

Maxi rimbalzo ieri del Credit Suisse alla Borsa di Zurigo (+17) dopo il crollo da brivido (-24%) accusato alla vigilia. Ieri Marcello Messori, professore di Economia al Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università Luiss di Roma, ne ha parlato con Fanpage.it anche in relazione ai possibile contagio nel resto d’Europa, Italia inclusa. Un tema affrontato anche da Giorgio Arfaras, economista del Centro Einaudi di Torino, anche e soprattutto a seguito della decisione della Bce di alzare i tassi di interesse di 50 punti base

L'apertura di Piazza Affari oggi: Ftse Mib, Btp e Spread

Scambi in forte rialzo per la Piazza Affari con il Ftse Mib, che sta mettendo a segno un guadagno dell'1,55%; sulla stessa linea, balzo del FTSE Italia All-Share, che continua la giornata a 28.488 punti.

Lo Spread migliora, toccando i +178 punti base, con un calo di 5 punti base rispetto al valore precedente, con il rendimento del BTP decennale pari al 4,00%.

Indici al rialzo e al ribasso oggi alla Borsa di Milano

Dopo le pesanti perdite dei giorni scorsi, i vari titoli stanno dunque tentando il rimbalzo alla Borsa di Milano.

In cima alla classifica di quelli più importanti troviamo Saipem (+5,02%), ENI (+4,19%), Tenaris (+3,64%) e Banco BPM (+2,37%).

Le peggiori performance, invece, si registrano su Campari, che ottiene -0,73%.

Tra i protagonisti del FTSE MidCap, Webuild (+6,89%), Mutuionline (+2,63%), Sanlorenzo (+2,28%) e Credem (+2,19%). Le peggiori performance, invece, si registrano su Piaggio, che ottiene -0,52%.

Le borse asiatiche

Torna la fiducia anche le nelle principali Borse di Asia e Pacifico. Tokyo ha concluso la seduta del venerdì col segno più. L'indice di riferimento Nikkei fa registrare un rialzo dell'1,2%, a quota 27.333,79, aggiungendo 323 punti. Sul fronte dei cambi, lo yen si svaluta nuovamente sul dollaro a un livello di poco inferiore a 133 e sull'euro a 141,50, dopo il rialzo dei tassi di interesse deciso dalla Bce.

Anche le Borse cinesi hanno chiuso la seduta in territorio positivo: l'indice Composite di Shanghai ha guadagnato lo 0,73%, a 3.250,55 punti, mentre quello di Shenzhen ha segnato un progresso dello 0,52%, a quota 2.060,18.