Borse di oggi 15 marzo 2023, Credit Suisse crolla e trascina tutti i listini Le notizie di oggi 15 marzo sulle borse: i mercati azionari europei viaggiano in profondo rosso a fine mattinata, affondati dai timori degli investitori sulla salute del settore bancario.

A cura di Susanna Picone

Europa giù con il crollo di Credit Suisse. Al crac di Svb e Signature Bank negli Stati Uniti, si sono aggiunte oggi le preoccupazioni per Credit Suisse, dopo che il maggiore azionista della banca, la Saudi National Bank, ha escluso di voler fornire ulteriori fondi all'istituto, alle prese con il suo ultimo piano di rilancio.

Le Borse europee sono oggi in caduta libera con lo stoxx 600, l'indice che raccoglie le principali società quotate, in calo del 2,7%. Tra i principali listini Parigi e Milano cedono il 3,4%, Madrid (-3,7%), Francoforte (-2,7%) e Londra (-2,3%). Tra le banche Societe Generale e Bnp Paribas cedono il 10%.

I titoli al rialzo e al ribasso oggi alla Borsa di Milano

Milano, dove la capitalizzazione del comparto bancario è più alta, segna un crollo del 3,61%. Unicredit cede il 7,45%, Banco Bpm il 6,41%, Intesa Sanpaolo il 6,66%, Bper il 5,90%, FinecoBank il 6,92% e Mediobanca. Vanno ancora peggio le cose per due colossi come Societè Generale, che scende di oltre l'11%, e Commerzbank, giù più del 10%.

Borse europee, tutte negative in avvio di giornata: si guarda alla Bce

Le Borse europee hanno avviato la seduta in calo alla vigilia della riunione della Bce mentre si guarda all'evoluzione della vicenda della Silicon Valley Bank. A Francoforte dopo le prime fasi di contrattazione il DAX cedeva lo 0,40% a 15.172 punti, a Parigi il CAC40 segnava un -0,53% a 7.104 punti mentre il FTSE-100 di Londra lasciava sul terreno lo 0,46% a 7.602 punti. Giù anche Amsterdam (-0,54%) e Madrid (-0,62%).

L'andamento di Wall Street dopo il fallimento di Svb

Ieri, seduta in deciso rialzo a Wall Street con il rimbalzo dei titoli delle banche regionali, nonostante la decisione di Moody's di tagliare l'outlook del sistema bancario statunitense da ‘stabile' a ‘negativo', a causa delle turbolenze scatenate da Signature Bank e Silicon Valley Bank. Il Dow Jones ha guadagnato 336,26 punti (+1,06%), interrompendo una serie di cinque sedute consecutive in calo; lo S&P 500 è salito di 64,79 punti (+1,68%), il Nasdaq Composite ha chiuso in rialzo di 239,31 punti (+2,14%). First Republic Bank e KeyCorp hanno guidato il rimbalzo delle banche regionali, con guadagni rispettivamente di quasi il 27% e il 7%, dopo aver perso, lunedì, il 62% e il 27%. I rendimenti dei titoli del Tesoro hanno chiuso ieri in deciso rialzo, dopo i pesanti cali del giorno precedente.