E' stato assolto dal Tribunale di Bologna perché all'epoca dei fatti era incapace di intendere e di volere Giacomo Oldrati, l'uomo di 38 anni che era accusato di aver violentato e picchiato quattro ragazze, tutte amiche, di cui solo due si sono costituite parte civile. Oldrati, di Milano, venne arrestato nel novembre del 2012 a Bologna, dove viveva, ed era seguito da tempo dai servizi sociali.

Il collegio giudicante, presieduto dal giudice Roberto Mazza, ha comunque decretato per il 38enne un anno di libertà vigilata (Oldrati era già sottoposto a questa misura di sicurezza), "previo riesame del profilo della pericolosità sociale", intimando di attenersi a tutte "le prescrizioni di natura terapeutica contenute nel programma di riabilitazione". La Procura aveva chiesto l'assoluzione perché incapace di intendere e di volere (come stabilito anche da tre perizie d'ufficio), anche se con un'aggravamento della misura che non è stato accolto.

L'inchiesta aveva ricostruito che in episodi differenti l'uomo si era accanito sull'ex fidanzata, su due coinquiline di lei e anche su una loro amica. Secondo gli investigatori inoltre Oldrati avrebbe utilizzato una sostanza tossica ricavata dai funghi del corallo per drogarle. Le accuse nei suoi confronti erano di sequestro di persona, tentato omicidio, violenza privata, lesioni personali e violenza sessuale. "E' stata una sentenza corretta – dice l'avvocato Franco Oliva, che insieme alla collega Maria Elena Monaco assiste Oldrati -, i giudici inoltre lo hanno assolto nel merito per due capi di imputazione: il sequestro di persona nei confronti delle tre coinquiline e un caso di violenza privata".