Elizabeth Arquinigo Pardo, la ragazza peruviana di 28 anni, che da oltre 18 anni vive vicino Milano, ha scritto nei mesi scorsi due volte al ministro degli Interni Matteo Salvini, per spiegargli quanto abbia inciso negativamente sulla sua vita il Decreto Sicurezza. Ad agosto 2017 ha presentato domanda per richiedere la cittadinanza italiana – avendo tutti i requisiti, e cioè 10 anni di residenza consecutivi, documenti in regola, un reddito autonomo negli ultimi tre anni – ha scoperto che a causa del decreto Salvini gli anni per ottenerla si sono per lei raddoppiati. Dopo tanta fatica per studiare, laurearsi in Lingue per la Cooperazione Internazionale e rendersi indipendente economicamente dalla famiglia (Elizabeth lavora come interprete per un'agenzia europea) ha appreso che il suo sogno di diventare italiana a tutti gli effetti non era più a portata di mano. E questo le ha causato non pochi problemi, per lei che desidera andare all'estero per frequentare un master o per studiare le lingue, perché se lasciasse l'Italia per un periodo più lungo di sei mesi perderebbe il diritto alla cittadinanza italiana.

Dopo la prima missiva, che Elizabeth ha pubblicato sul sito di Possibile, il ministro le ha risposto con un post su Facebook: "Chi arriva in Italia per lavorare, rispetta le leggi e si comporta bene è il benvenuto ed è un amico. I tempi per la concessione della cittadinanza si sono dilatati per l’alto numero di domande (circa 300mila), che fatichiamo a smaltire anche per i numerosi casi di documenti contraffatti. Pensa che nel 2018 circa il 60% delle istanze è stato rigettato e ci sono 4.500 ricorsi pendenti. Una situazione che mi sono ritrovato sulla scrivania e che, dopo meno di cinque mesi al Viminale, sto cercando di sistemare. I quattro anni di tempo sono il limite massimo che ci siamo dati, con l’auspicio di essere più rapidi". A conclusione del messaggio Matteo Salvini le ha augurato una "buona vita", invitandola a tenerlo aggiornato.

Così Elisabeth, che nel frattempo ha pubblicato il libro ‘Lettera agli italiani come me', torna a rivolgersi a Salvini: