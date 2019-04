Pugnalato a morte dalla moglie per essersi dimenticato di comprare le cosce di pollo al supermercato. Secondo quanto si legge sul Daily Mail, la coppia avrebbe discusse pesantemente accesa nel loro appartamento nella contea di Lujiang, nella provincia cinese di Anhui, il 13 aprile, dopo che l’uomo era tornato a casa a mani vuote. La donna dalle parole è passata ai fatti: ha afferrato un coltello da frutta e si è scagliata contro il marito, colpendolo al cuore. I parenti della vittima, Wu Shouchun, hanno detto che la donna, Luo, era “viziata e aggressiva”. “Ha colpito suo marito, ma lui non avrebbe mai reagito”, ha detto il cugino di Wu. Anche i vicini hanno parlato di liti continue in casa, pare che spesso le grida della coppia fossero avvertite distintamente.

Quella sera Wu era a una cena di lavoro quando la moglie lo ha chiamato per dirgli di portarle delle cosce di pollo. Tuttavia se ne sarebbe dimenticato. È a quel punto che lei è andata su tutte le furie. Durante la discussione, in preda all’ira è corsa in cucina, ha afferrato un coltello e pugnalato il marito. Durante l'aggressione la mamma della vittima, che viveva con loro, era in bagno, così quando è uscita ha visto il figlio sanguinante e ha chiamato i soccorsi. I servizi di emergenza lo hanno trasportato in ospedale, ma è arrivato già morto.

Stando a quanto affermano fonti vicini alla coppia, che ha un figlio e una figlia, spesso le discussioni vertevano proprio sul fatto che la mamma di Wu vivesse con loro. Da quel momento in poi, la loro relazione si sarebbe deteriorata, anche perché il figlio non voleva che la donna si trasferisse. Ora la moglie è stata arrestata ed è in attesa di processo.