Una scultura racconta il primo vaccino della storia. È l'opera dello scultore Giulio Monteverde, uno dei più eminenti artisti italiani della seconda metà del XIX secolo, che con quel suo gusto borghese tratteggiò in quello che probabilmente resta il suo capolavoro, "Jenner inocula il vaccino del vaiolo al figlio", il conflitto tra l'uomo di scienza e il padre, nell'atto di somministrare il primo vaccino della storia a suo figlio. L’opera di Monteverde, considerata il suo capolavoro, rappresenta il conflitto di chi è combattuto tra la certezza della sua scoperta e il timore di fare danno al proprio figlio, colpendo i sentimenti dell’osservatore con un linguaggio realisticamente essenziale, puntando sul contrasto tra il nudo del bambino ignaro e la concentrazione del padre.

La scultura di Giulio Monteverde racconta il dramma di un padre-scienziato

Tuttavia, quando l'opera fu realizzata, nel 1873, la scultura si ritrovò a dover fronteggiare esiti critici al momento dell'invio in Austria, finendo scartata dalla giuria dell'Accademia di San Luca, motivo per cui la statua venne spedita a Vienna, dove vinse la medaglia d'oro.

A impressionare gli spettatori fu, in un'epoca in cui le vaccinazioni non avevano di certo raggiunto il livello di sicurezza dell'oggi, la forte emozione il dramma dello scienziato e padre, il timore per il danno al figlio in caso di errore, mostrando il contrasto tra scienza e coscienza, tra diritto alla ricerca e morale.

Di "Jenner inocula il vaccino del vaiolo al figlio" furono eseguite tre copie, tra cui quella in marmo di proprietà civica a Genova (cm 127x113x97, Palazzo Bianco, poi a Genova Nervi, Civica Galleria d'Arte Moderna), e quella in bronzo della Galleria Nazionale.

Il primo vaccino della storia: Edward Jenner e il vaiolo

Il primo vaccino della storia fu messo a punto a fine XVIII secolo da Edward Jenner, venne usato la prima volta contro il vaiolo dall'uomo "scolpito" da Monteverde nella sua opera. scienziato Edward Jenner è il medico inglese che nel maggio del 1796 innestò nel braccio di un bambino di 8 anni (suo figlio) una piccola quantità di materiale purulento prelevato dalle ferite di una donna malata di Vaiuolo Vaccino, dimostrando per la prima volta come una lieve infezione prodotta dal virus del vaiolo vaccino fosse in grado di proteggere da quella, molto più grave, prodotta dal virus del vaiolo umano.