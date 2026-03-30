Venezia, perde il controllo della barca mentre è con il figlio: illeso il bimbo, il padre è in terapia intensiva

Un padre e il figlio si schiantano in barca contro una briccola a Sant’Erasmo, Venezia. Il bambino è illeso, l’uomo, 50enne, è in terapia intensiva a Mestre.

Le briccole sono utilizzate nei canali di Venezia

Una tranquilla passeggiata in barca si è trasformata in un incubo per una famiglia di Venezia. Sabato 21 marzo, intorno alle ore 18, un padre e il suo bambino hanno sbattuto con la loro barca contro una briccola, una struttura nautica utilizzata per indicare i canali della Laguna.

Il genitore ha perso il controllo della piccola imparcazione e ha colpito le strutture di legno dell'imbarcadero, provocando gravi danni al mezzo. Il piccolo è rimasto illeso, mentre il padre ha riportato gravi ferite. Si tratta di un 50enne italiano proprietario di un ristorante del posto. Come apprende Fanpage.it da fonti qualificate, l'uomo ha sbattuto violentemente la testa mentre cadeva in acqua. Al momento si trova nel reparto di terapia intensiva a Mestre, nella struttura riservata ai traumi maggiori. La sua prognosi è ancora riservata.

L'incidente si è verificato all'altezza dell'isola di Sant'Erasmo, nella parte settentrionale della Laguna. La barca stava attraversando il canale quando è avvenuto l'incidente nautico. Secondo le prime ricostruzioni l'uomo è stato soccorso dai vigili e le sue condizioni sono apparse in un primo momento non gravi, tanto che è arrivato all'ospedale di Venezia con una diagnosi di trauma cranico. Qui, però, gli accertamenti hanno rivelato che la situazione era decisamente più complessa di quanto ci si aspettasse.

Il 50enne è stato quindi trasferito dall'Ospedale Civile di Venezia all'Ospedale dell'Angelo di Mestre. Da allora, come conferma l'ospedale, si trova in rianimazione e la prognosi è ancora riservata.