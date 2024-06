video suggerito

Ultimo annuncia a sorpresa un nuovo tour negli stadi per il 2025: “Finché ci sarete voi, canterò di nuovo” Ultimo ha annunciato il nuovo tour per il 2025: “Ho detto che l’anno prossimo mi sarei fermato ma finché ci sarete voi io canterò di nuovo”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

28 CONDIVISIONI condividi chiudi

L'annuncio è arrivato durante la prima serata sold out all'Olimpico: "Ho detto che l'anno prossimo mi sarei fermato ma finché ci sarete voi io canterò di nuovo". Così Ultimo ha sorpreso i 60mila fan, rivelando di avere in programma un tour per il 2025.

L'annuncio durante il concerto all'Olimpico

La prima delle tre date sold out del nuovo tour "Ultimo Stadi 2024 – La Favola Continua" ha riservato una grande sorpresa. Il cantante ha annunciato un tour negli stadi per il 2025:

Questa serata è importante, mi ha fatto rivivere il 4 luglio 2019 quando ho fatto il mio primo stadio Olimpico. Per me è un'emozione grandissima. Ho detto che l'anno prossimo mi sarei fermato ma finché ci sarete voi io canterò di nuovo.

Una notizia che ha sorpreso i suoi 60mila fan, tra cui anche il sindaco di Roma Roberto Gualtieri. Durante la serata è anche arrivata una dedica alla fidanzata Jacqueline Luna Di Giacomo quando Ultimo ha cantato Quel filo che ci unisce mentre scorrevano le loro foto insieme al mare, sul divano o a Parigi. Il cantante si è esibito al piano con I tuoi particolari, La stella più fragile dell'universo e Giusy. Quando canta Pianeti, confessa: "Dopo l'uscita di questo brano, le persone hanno iniziato a riconoscermi per strada. È la canzone a cui dovrò dire grazie per tutta la vita". Tra le canzoni in scaletta, anche Alba e Sogni Appesi.

Leggi anche Mentre è ancora in tour Vasco Rossi annuncia il tour negli stadi 2025: 12 concerti in 6 città

Le date del prossimo tour

Il cantautore romano tornerà live anche nel 2025, sarà possibile acquistare i biglietti a partire da lunedì 24 giugno 2024 alle ore 14. Il primo appuntamento del prossimo tour inizia il 29 giugno:

Lignano Sabbiadoro (29 giugno – Stadio Teghil)

Ancona (2 luglio – Stadio del Conero)

Milano (5 luglio – Stadio San Siro)

Roma (10 luglio – Stadio Olimpico)

Messina (18 luglio – Stadio San Filippo)

Bari (23 luglio – Stadio San Nicola)