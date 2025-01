video suggerito

Scoperta una statua risalente a 2000 anni fa: era stata abbandonata tra i rifiuti in Grecia Una statua antica, risalente a oltre 2000 anni fa è stata ritrovata tra i rifiuti a Salonicco, in Grecia.

A cura di Redazione Cultura

Il busto antico trovato a Salonicco

È stata trovata in un sacco dell'immondizia vicino alla città greca di Salonicco una statua di marmo risalente a circa 2000 anni fa, stando a quanto dichiarato dalla Polizia mercoledì. Un uomo di 33 anni, infatti, ha consegnato alle forze dell'ordine ellenico una statua senza testa lunga circa 80 centimetri poggiata a fianco a un bidone della spazzatura a Neoi Epivates, nella periferia della seconda città più grande della Grecia dopo la Capitale Atene. La statua è stata consegnata alle autorità, appunto, che l'hanno subito girata, a loro volta, a un gruppo di archeologi per avere maggiori informazioni e valutarne l'importanza.

Stando a quanto riporta l'agenzia di stampa greca APE-MPE è stata avviata un'indagine per capire come sia possibile che un reperto del genere sia stato trovato in quelle condizioni. "Un archeologo è stato chiamato per esaminare la statua e ha stabilito che rientra nella legislazione pertinente sulla protezione delle antichità. Di conseguenza, la statua è stata confiscata dagli ufficiali di polizia dell'Ufficio per la protezione del patrimonio culturale, che stanno indagando sul caso" stando sempre a quanto riporta l'agenzia. Dopo una valutazione iniziale è stato stabilito che questo pezzo di statua risalirebbe all'età ellenistica in un periodo che approssimativamente è compreso tra il 320 e il 30 a.C. che, come scrive l'Associated Press, "fu caratterizzato da un fiorire di arte e cultura in seguito alle conquiste di Alessandro Magno".

Il reperto è ancora in mano agli archeologi per cercare di capire di più e sempre l'APE-MPE scrive che "la Sottodirezione della Grecia settentrionale per la lotta alla criminalità organizzata sta conducendo un'indagine, mentre l'antica statua verrà inviata alla Direzione delle indagini criminali della Grecia settentrionale per un esame forense e poi inoltrata all'Eforato delle antichità competente per l'immagazzinamento e la valutazione". Non è raro che in Grecia si vada incontro a scoperte archeologiche, visto l'enorme patrimonio antico ma solitamente avvengono durante la costruzione di edifici o durante scavi per lavori pubblici. Come ricorda sempre l'AP, lo scorso dicembre "i lavoratori che installavano i gasdotti vicino ad Atene hanno scoperto una statua di Hermes di epoca romana sepolta in posizione verticale in una fossa rivestita di mattoni vicino all'Acropoli".