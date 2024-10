Tour annullato per Angelina Mango, il messaggio di conforto di Madame: “Rimettiti presto fiorellino”

video suggerito

Dopo l'annuncio del tour italiano ed europeo annullato, una cascata di messaggi di conforto sono arrivati ad Angelina Mango, tra cui quelli di Madame, Ghali e Olly.

A cura di Vincenzo Nasto

Angelina Mango, 2024

Solo poche ore fa, arrivava la decisione di Angelina Mango di annullare il tour italiano ed europeo a causa di una rinofaringite acuta che l'ha colpita dopo la data alla Casa della Musica a Napoli del 14 ottobre scorso. Una decisione che era stata anticipata da un precedente rinvio, il 15 ottobre, quando avrebbe dovuto raddoppiare nella struttura partenopea: "Sono mortificata per questa decisione che ho dovuto prendere. Per fortuna oggi ho deciso che non è il momento di essere testarda e di ascoltare il mio team. Per questo ora torno a casa, mi riprendo la mia voce e tra quattro giorni torniamo sul palco più carichi di prima". Passano i giorni e la cantante annuncia di doversi prendere più tempo, una decisione sofferta, ma che le permetterà di ripresentarsi davanti al grande pubblico nelle migliori condizioni. E in un momento di sofferenza, il post su Instagram dell'annuncio, che ha ricevuto oltre 81mila like, è diventata una bacheca di messaggi di conforto nei confronti della vincitrice del Festival di Sanremo 2024, non solo dei fan. Sì, perché anche in questo momento, grandi personalità del mondo della musica hanno lasciato un pensiero ad Angelina Mango.

Il commento di Madame al post di Angelina Mango: "Rimettiti presto fiorellino"

Tra i primi ad arrivare c'è sicuramente Olly: l'artiste ligure ha da poco condiviso con la cantante uno dei singoli di maggior successo negli ultimi mesi. Stiamo parlando di Per Due Come Noi, che vede anche la produzione di Jvli. La canzone, pubblicata lo scorso 6 settembre, ha esordito nella top 20 della classifica EarOne, diventando nelle scorse settimane la canzone italiana e non solo più ascoltata in radio, ma anche in Tv. Il brano è anche stato certificato disco d'oro FIMI. L'autore ha lasciato un cuore bianco nei commenti, mentre a seguirlo è stata Madame: la cantante ha scritto per Mango La Noia, brano che le ha dato la possibilità di aggiudicarsi il 64° Festival di Sanremo. Nei commenti ha scritto: "Rimettiti presto fiorellino". Ricollegandosi alla kermesse ligure, c'è chi si è posizionato subito dietro la cantante, come Ghali, che nei commenti ha voluto lasciare un cuore rosso, un messaggio di sostegno. Seguono anche gli auguri di una pronta guarigione da Francesca Michielin, ma anche personalità del mondo della cucina, come Benedetta Rossi e Michele Lorenzon, vincitore di Masterchef 9.

Angelina Mango, via Instagram

Il tour europeo di Angelina Mango

Nella lettera, scritta e postata su Instagram, Angelina Mango descriveva la sua volontà di prendersi un momento di riposo, mettendo la salute davanti agli spettacoli che l'avrebbero vista protagonista in Italia e in Europa: "E ora è il momento di ascoltarmi. Devo fermarmi perché voglio prendermi cura di me, mettendo la salute al primo posto e perché voglio essere non solo la mia voce, anche quella di tutti voi. Per questo insieme al mio team ho deciso che per ora non posso continuare i miei live. Vi amo tantissimo e vi ringrazio già per l'affetto che so che riceverò in questi giorni. Vi amo". Nella nota stampa, si sottolinea che il tour autunnale italiano ed europeo della cantante si ritiene "per ora" cancellato, e per chi vorrà accedere alle informazioni relative ai rimborsi dei biglietti, di affidarsi al sito Live Nation. La cantante, dopo le date italiane, sarebbe volata a Monaco per esibirsi il 30 ottobre, per poi attraversare la Germania, con sosta a Colonia e Francoforte, prima di completare il suo tour in Spagna, con la doppia data a Barcellona e l'ultimo appuntamento il 13 novembre alla Sala Changò di Madrid.