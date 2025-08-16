Tony Effe risponde al dissing di Fedez: “Non si lascia una mamma sola. Non assomigli a tuo figlio, sei un coniglio”

Tony Effe ha risposto al dissing iniziato da Fedez. Sul palco del Red Valley a Olbia, il rapper ha lanciato una serie di frecciatine al ‘collega’, riferite anche al figlio Leone e alla ex moglie Chiara Ferragni: “Sei una brutta persona. Non si lascia una mamma da sola. Hai chiamato tuo figlio Leone ma sei un coniglio”

Tony Effe risponde a Fedez. Dopo la foto di un murales pubblicata tra le stories, il rapper ha deciso di scrivere alcune barre rivolte direttamente al ‘collega' Federico Lucia. Era stato lui a chiamarlo in causa per primo, quando sul palco del Red Valley Festival a Olbia aveva detto: "Tony Effe a Sanremo sembrava Pavarotti, un po' come confondere i boc**ini coi succhiotti".

La risposta di Tony Effe al dissing di Fedez

Sempre sul palco del Red Festival di Olbia, nella serata del 15 agosto, Tony Effe ha deciso di rispondere pubblicamente al dissing iniziato da Fedez. "Sono il figlio preferito di Tatiana", ha esordito il rapper riferendosi alla mamma di Federico Lucia. Poi ha continuato con una serie di frecciatine dirette ed esplicite, riferite anche al figlio Leone: "Lucia ti do un consiglio: la vita è corta. Devi stare tranquillo. Non assomigli a tuo figlio. L’hai chiamato Leone, ma sei un coniglio". Ha anche menzionato l'ex moglie del rapper Chiara Ferragni, in passato già protagonista di un dissing tra loro, che Tony Effe aveva intitolato Chiara dice che mi adora. "Non si lascia una mamma da sola. Sei proprio una brutta persona.Tutta la scena ti odia", le accuse di Tony Effe.

Cosa aveva detto Fedez a Tony Effe e ad altri artisti nel suo dissing

Sul palco del Red Valley Festivla, Fedez aveva stupito il pubblico presentando una versione 2025 di Tutto il Contrario, uno dei suoi storici brani. Nella strofa inedita, il rapper ha attaccato diversi ‘colleghi', come Tony Effe, Elodie e Achille Lauro. Sulla cantante ha detto: "Elodie a San Siro lo spin off di Chi l'ha visto", in riferimento al suo tour negli stadi. Sull'interprete del brano Incoscienti Giovani invece la presa in giro è in riferimento al suo modo di vestire: "Il costume a Carnevale lo chiedo ad Achille Lauro".