Tiziano Ferro da Bocelli con Sheeran e Pausini, i colleghi: “Bello vederti ridere così”

A cura di Redazione Music

Tiziano Ferro e Ed Sheeran

È un Tiziano Ferro entusiasta quello che ha raggiunto Andrea Bocelli per il suo triplo concerto per festeggiare i 30 anni di carriera. Il tenore italiano, infatti, ha invitato nel suo teatro del Silenzio a Lajatico tantissimi artisti italiani e internazionali che si sono esibiti il 15, 17 e 19 luglio, duettando con il tenore e dando vita anche a molti backstage che hanno invaso i social dei vari artisti e che probabilmente finiranno nel docufilm intitolato “ANDREA BOCELLI 30: THE CELEBRATION”, diretto dal candidato ai Grammy e vincitore dell'Emmy Award Sam Wrench.

Uno dei protagonisti di queste serate è stato senza dubbio Tiziano Ferro che ha riassunto in un carosello su Instagram quanto avvenuto in questi giorni, mostrando sia il suo duetto con Bocelli, ma anche foto con artisti come Ed Sheeran e con amici e amiche come Laura Pausini, Eros Ramazzotti, Giorgia ed Elisa tra le altre. Per questo motivo il cantautore di Latina ha voluto ringraziare il tenore: "Quanta bella gente, quanti amici che non vedevo da (troppo) tempo, quanto amore. Andrea, grazie per l’invito. Ho riso, ho pianto…ho riso! Immensamente grato".

Sono tanti quelli che nei commenti sottolineano il piacere nel vederlo sorridere di nuovo, probabilmente un riferimento ai problemi familiari che lo hanno coinvolto nei mesi scorsi: "Bello vederti sorridere" scrive Benji, così come Giordana Angi, autrice del cantautore scrive: "È bello vederti sorridere così". Nell'ultima foto, inoltre Ferro sorride tenendo tra le braccia la figlia.

All'evento di Bocelli hanno partecipato tantissimi vip, tra gli altri Brian May, Johnny Depp, Russell Crowe, Placido Domingo, Jose Carreras, Lang Lang, Jon Batiste, Zucchero, Eros Ramazzotti, Shania Twain, David Foster, Matteo Bocelli, Nadine Sierra e Sofia Carson tra gli altri. Nei giorni scorsi erano diventati virali il video in cui Bocelli duettava con Giorgia, per la prima volta dal vivo, in "Vivo per lei" e Pausini ed Elisa che scherzavano con Ramazzotti.