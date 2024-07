video suggerito

Andrea Bocelli e Giorgia hanno cantato "Vivo per lei" per la prima volta dal vivo A quasi 30 anni dall'uscita di Vivo per Lei, Andrea Bocelli e Giorgia hanno interpretato, per la prima volta assieme su un palco, Vivo per lei, durante la celebrazione dei 30 anni di carriera del tenore toscano.

A cura di Vincenzo Nasto

Andrea Bocelli e Giorgia, 2024

Ancora una volta, il Teatro del Silenzio di Lajatico, è diventato il palco giusto per assistere all'ennesima prima volta di Andrea Bocelli. Il tenore, che in questi giorni sta festeggiando il suo 30° anno di carriera, ha ospitato sul palco alcune delle più grandi star internazionali: tra queste Brian May dei Queen, Elisa, Eros Ramazzotti, Johnny Depp, Ed Sheeran, Jon Batiste e Russell Crowe, i tenori Plácido Domingo e José Carreras, il pianista Lang Lang, i cantanti nostrani Zucchero, Laura Pausini, Tiziano Ferro. E poi Shania Twain, Sofia Vergara, David Foster, Christian Nodal, Sofia Carson. Oltre a Matteo e Virginia Bocelli e a stelle della musica classica come Aida Garifullina, Bryn Terfel e Nadine Sierra.

Tra queste, non poteva mancare una delle cantanti con cui ha scolpito un inno d'amore alla musica, ovvero Vivo per lei. Nella celebrazione dei 30 anni di carriera di Andrea Bocelli, tenutosi nel luogo natio, abbiamo potuto assistere alla prima esibizione, dal vivo, di Vivo per lei del tenore con Giorgia. A testimoniarlo anche il profilo Instagram dell'autore toscano, che ha ripreso alcuni momenti delle prove, in attesa dell'esibizione delle prossime ore. Un grande regalo per il pubblico, oltre 9mila persone per le tre serate, che verrà mostrato integralmente in Andrea Bocelli 30 The Celebration, il docufilm su cui sta lavorando in questi giorni la produzione americana composta da Mercury Studios, Maverick, Almud, Impact Productions e CitySound & Events.

Si tratta della prima volta in cui Andrea Bocelli e Giorgia interpretano sul palco assieme la canzone. Negli anni, l'autore aveva collaborato con un'altra artista italiana, Laura Pausini, con cui cantò nel 2007 la canzone nella sua versione inglese: Dare To Live. Infatti, negli anni, Bocelli ha deciso di registrare versioni in più lingue della canzone: già nel 1997, nell'album Romanza dell'autore, era contenuto la versione con Giorgia, ma solo un anno prima, nel CD singolo era contenuta la versione tedesca Ich lebe für sie cantata con Judy Weiss. Nello stesso anno, raggiunge la prima posizione nella classifica dei singoli spagnoli Vivo por Ella, la versione con Marta Sanchez, e nel 1997 arrivano Vivo por Ela in portoghesa con Sandry Leah Lima e Je vis pour elle, in francese con Hélène Ségara.

Ma come nasce Vivo per lei? Il brano venne scritto originariamente dagli O.R.O (Onde Radio Ovest), composti da Valerio Zelli e Mauro Mengali, che parteciparono con il singolo Vivo per… alla manifestazione Un disco per l'estate. Ma a Bocelli si arriva grazie a un nuovo testo, scritto dal paroliere italiano Gatto Panceri, che trasforma Vivo per… in Vivo per lei, che viene affidata a lui e Giorgia. La canzone diventa un classico della discografia del tenore toscano, che solo poche ore fa, per la prima volta sullo stesso palco, ha potuto trovare la sua prima natura nel duetto con Giorgia.