Torino, tentano di bruciare vivo un senzatetto mentre dorme: “Sono vivo per miracolo”

A cura di Davide Falcioni

Paolo Scotellaro, senzatetto di Torino di 63 anni, ha rischiato di essere bruciato vivo dal rogo appiccato da alcune persone al suo giaciglio: è avvenuto nella tarda serata di ieri, venerdì 11 aprile, in piazza Risorgimento, nel quartiere Borgo Campidoglio. L’uomo, che da alcune settimane dormiva sotto la tettoia di un’autorimessa abbandonata, ha visto andare in fumo la poltrona di fortuna su cui riposava e parte dei suoi effetti personali.

"Sono stato svegliato dal calore, mi sono salvato per un soffio", ha raccontato Scotellaro ai microfoni de La Stampa. Nessuna ferita, per fortuna, solo abiti leggermente danneggiati. Sul posto sono intervenuti in pochi minuti i vigili del fuoco, che hanno domato le fiamme, mentre la polizia municipale ha avviato un’indagine per fare luce sull’accaduto.

Secondo quanto riferito dalla vittima, alcuni residenti avrebbero visto un gruppetto di ragazzini allontanarsi dal bivacco poco prima che si scatenasse il rogo. Resta da chiarire se si sia trattato di un gesto vandalico o di un atto deliberatamente ostile nei confronti di persone senza fissa dimora. Questa mattina Scotellaro è stato temporaneamente accolto dai Servizi sociali in una struttura della zona.

Quello di piazza Risorgimento è il terzo episodio simile registrato a Torino negli ultimi due mesi. Il 2 aprile un altro rogo aveva colpito un rifugio di fortuna in Galleria San Federico, mentre a febbraio un incendio aveva interessato un bivacco in corso Gamba. In nessuno dei casi si sono registrati feriti, ma cresce la preoccupazione per la sicurezza dei senzatetto.

Il presidente della Circoscrizione 4, Alberto Re, ha incontrato Scotellaro per esprimere vicinanza e preoccupazione. "Paolo non disturba nessuno. In quella piazza dormono spesso uno o due senzatetto, ma tengono in ordine lo spazio, hanno persino una scopa con cui puliscono", ha dichiarato. "Spero davvero non si tratti di un gesto mosso da intolleranza verso chi è in difficoltà. Sarebbe un segnale grave per la nostra comunità".

Le indagini sono in corso e si stanno analizzando i filmati delle telecamere della zona alla ricerca dei responsabili.