The Cure, il tastierista Roger O’Donnell in cura per il cancro: “Ho una forma rara e aggressiva di linfoma”

Roger O'Donnell, tastierista dei Cure, annuncia tramite un post condiviso sui social di aver ricevuta la diagnosi di una forma rara e aggressiva di linfoma. "Settembre è il mese dedicato alla consapevolezza sui tumori del sangue ed è quindi un buon momento per parlarne" scrive in apertura al lungo messaggio sul suo profilo Instagram. Il musicista londinese racconta il percorso con la malattia, l'operazione a cui si è sottoposto e invita i fan alla prevenzione: "Fate gli esami anche se avete solo il minimo sospetto di avere dei sintomi".

Roger O'Donnel: "Ho una forma di linfoma molto rara e aggressiva"

"A settembre dello scorso anno mi è stata diagnosticata una forma di linfoma molto rara e aggressiva " scrive il tastierista dei Cure. Racconta di "aver ignorato" i sintomi per qualche mese, per poi sottoporsi ad una TAC e ad un intervento chirurgico: "La biopsia è stato devastante. Ora ho completato 11 mesi di trattamento". Roger O'Donnell continua spiegando di aver ricevuto cure e pareri dai migliori specialisti al mondo: "Nell'ultima fase sono stato sottoposto anche a radioterapia, che è una delle prime cure sviluppate contro il cancro".

Roger O'Donnel sulla sua malattia: "L'assassino ha bussato alla porta ma non abbiamo aperto"

"Sto bene, la prognosi è fantastica. L'assassino pazzo ha bussato alla porta ma non abbiamo risposto" assicura O'Donnel. Il musicista conclude:

Il cancro può essere sconfitto. Se la diagnosi è sufficientemente precoce, le possibilità sono ancora più alte. La cosa che voglio dire è questa: fate gli esami anche se avete solo il minimo sospetto di avere dei sintomi. Se conoscete un malato, parlate con lui, ogni singola parola aiuta, credetemi, io lo so.

Sul suo profilo Instagram ha poi condiviso alcuni scatti in cui mostra i capelli corti, ironizzando: "Non sono così per scelta".