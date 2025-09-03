Testo, traduzione e significato di The Dead Dance, Lady Gaga nella colonna sonora di Mercoledì 2

Lady Gaga, via Comunicato Stampa

A 6 mesi dall'uscita di Mayhem, il settimo album in studio di Lady Gaga, il progetto si arricchisce di un nuovo brano, parte della colonna sonora della seconda stagione di Mercoledi, serie tv Netflix che vede la cantante italo-americana per la prima volta da protagonista. Infatti, all'interno del cast, appare nel ruolo di Rosaline Rotwood, un'insegnante leggendaria e misteriosa della Nevermore Academy. Proprio attraverso il suo personaggio è stata possibile ascoltare The Dead Dance, scritta e prodotta insieme ai collaboratori watt & Cirkut., e inserita nella puntata 7 della seconda stagione. La coreografia mostrata nella serie tv è anche diventata virale su TikTok, dove ci sono già più di 1000 video con il suono in sottofondo. Qui il testo, la traduzione e il significato della canzone.

Il testo di The Dead Dance

Like the words of a song, I hear you call

Like a thief in my head, you criminal

You stole my thoughts before I dreamed them

And you killed my queen with just one pawn

This goodbye is no surprise

This goodbye won't make me cry

Yeah, I'll keep on dancin' until I'm dead

Dancin' until I'm dead, I'm dancin' until I'm dead

Yeah, I'll keep on dancin' until I'm dead (Dead)

I'll dance until I'm dead (Dead, dead, dead, dead)

‘Cause when you killed me inside, that's when I came alive

Yeah, the music's gonna bring mе back from death

I'm dancin' until I'm dead (Dead)

I'll dancе until I'm dead (Dead, dead, dead, dead)

You've created a creature of the night

Now I'm haunting your air, your soul, your eyes

This goodbye is no surprise (Is no surprise)

This goodbye won't make me cry

Yeah, I'll keep on dancin' until I'm dead

Dancin' until I'm dead, I'm dancin' until I'm dead

Yeah, I'll keep on dancin' until I'm dead (Dead)

I'll dance until I'm dead (Dead, dead, dead, dead)

‘Cause when you killed me inside, that's when I came alive

Yeah, the music's gonna bring me back from death

I'm dancin' until I'm dead (Dead)

I'll dance until I'm dead (Dead, dead, dead, dead)

Do the dead dance (Dead)

The dead dance

Do the dead dance (Dead)

The dead dance

Do the dead dance (Dead)

The dead dance

Do the dead dance (Dead)

But l'm alive on the dance floor

And I'm dancin' until I'm dead (Dead)

I'm dancin' until l'm dead, I'm dancin' until I'm dead

Yeah, I'll keep on dancin' until I'm dead (Dead)

I'll dance until I'm dead

‘Cause when you killed me inside, that's when I came alive

Yeah, the music's gonna bring me back from death

I'm dancin' until I'm dead (Dead)

I'll dance until I'm dead

Dead (Dead, dead, dead, dead)

La traduzione di The Dead Dance, la nuova canzone di Lady Gaga

Come le parole di una canzone, ti sento chiamare

Come un ladro nella mia testa, criminale

Hai rubato i miei pensieri prima che li sognassi

E hai ucciso la mia regina con un solo pedone

Questo addio non è una sorpresa

Questo addio non mi farà piangere

Sì, continuerò a ballare finché non sarò morto

Ballarò finché non sarò morto, ballerò finché non sarò morto

Sì, continuerò a ballare finché non sarò morto (Morto)

Ballerò finché non sarò morto (Morto, morto, morto, morto)

Perché quando mi hai ucciso dentro, è allora che sono tornato in vita

Sì, la musica mi riporterà in vita

Ballerò finché non sarò morto (Morto)

Ballerò finché non sarò morto (Morto, morto, morto, morto)

Hai Creato una creatura della notte

Ora infesta la tua aria, la tua anima, i tuoi occhi

Questo addio non è una sorpresa (non è una sorpresa)

Questo addio non mi farà piangere

Sì, continuerò a ballare finché non sarò morto

Ballando finché non sarò morto, ballerò finché non sarò morto

Sì, continuerò a ballare finché non sarò morto (Morto)

Ballerò finché non sarò morto (Morto, morto, morto, morto)

Perché quando mi hai ucciso dentro, è allora che sono tornato in vita

Sì, la musica mi riporterà in vita

Ballerò finché non sarò morto (Morto)

Ballerò finché non sarò morto (Morto, morto, morto, morto)

Fai la danza dei Morto (Morto)

La danza dei morti

Fai la danza dei Morto (Morto)

La danza dei morti

Fai la danza dei Morto (Morto)

La danza dei morti

Fai la danza dei Morto (Morto)

Ma sono vivo sulla pista da ballo

E ballerò finché non sarò morto (Morto)

Ballo finché non sarò morto, ballo finché non sarò morto

Sì, continuerò a ballare finché non sarò morto (Morto)

Ballo finché non sarò morto

Perché quando mi hai ucciso dentro, è allora che sono tornato in vita

Sì, la musica mi riporterà in vita

Ballo finché non sarò morto (Morto)

Ballo finché non sarò morto

Morto (Morto, morto, morto, morto)

Il significato di The Dead Dance

The Dead Dance è il nuovo singolo di Lady Gaga, probabilmente inserito nella versione deluxe del suo settimo disco Mayhem, ma soprattutto introdotto nella colonna sonora della seconda stagione di Mercoledi. Quest'anno la cantante appare anche come personaggio della serie, nei panni di Rosaline Rotwood, un'insegnante leggendaria e misteriosa della Nevermore Academy. La canzone è stata prodotta insieme ai due fedeli collaboratori watt & Cirkut e utilizza una produzione funky per raccontare la rinascita della protagonista dopo la fine della relazione. Proprio Lady Gaga ha raccontato così il brano nel comunicato stampa della canzone: "L'ispirazione per The Dead Dance è nata da una rottura sentimentale, e parlava di come a volte ci sentiamo quando finisce. Di come la fine di una relazione possa uccidere la nostra capacità di nutrire speranza nell'amore". La canzone dalle chiare sonorità disco utilizza il racconto di una separazione, di una perdita per descrivere la gioia della rinascita, attraverso una danza macabra: il ballo dei morti. La canzone verrà accompagnata dal video ufficiale, diretto da Tim Burton e girato nell'Isola delle Bambole in Messico lo scorso luglio.