Testo, traduzione e significato di I Just Might, Bruno Mars torna a far ballare i fan a dieci anni da 24K Magic

Bruno Mars torna solista con “I Just Might”, singolo pop-funk che anticipa l’album The Romantic: un inno al ballo, al groove e alla chimica immediata. Ecco testo, traduzione e significato della canzone.

Bruno Mars nel video di "I Just Might"

Si chiama "I Just Might" la nuova canzone di Bruno Mars, che torna solista col primo singolo del suo prossimo album "The Romantic". Il nuovo lavoro del cantante americano sarà pubblicato il prossimo 27 febbraio su Atlantic Records e arriva a 10 anni dalla pubblicazione del suo ultimo album solista "24K Magic" del 2016. Nel frattempo, però, Mars ha pubblicato "An Evening with Silk Sonic" primo album del progetto Silk Sonic con Anderson .Paak oltre ad aver collezionato miliardi di ascolti con "Die With A Smile" con Lady Gaga, la canzone che ha raggiunto più rapidamente nella storia di Spotify un miliardo di stream e "APT." con ROSÉ. I Just Might arriva in maniera attesissima dai fan del cantautore, uno dei fenomeni pop di questi ultimi anni. Un pezzo pop-funk che rispecchia il percorso del cantautore e che sentiremo anche in Italia, in occasione del concerto che terrà allo stadio San Siro di Milano il 14 luglio 2026.

Il testo di I Just Might

One, two, three, four

Doo-doo, doo-doo, doo-doo, doo-doo-doo

Doo-doo, doo-doo, doo-doo, doo-doo-doo

You stepped inside with a vibe I ain't never seen

Yes, you did, ooh

So, girl, if you talk like you walk, come and talk to me

But look here

It would break my heart, break my heart, break my heart

If I find out you can't move

You better show me now, show me now, show me now

‘Cause when I take you to the floor, ooh, you gotta get down

You know what to do

Hey, Mr. DJ (Oh, oh, oh)

Play a song for this pretty little lady (Oh, oh, oh)

‘Cause if she dance as good as she look right now (Oh, oh, oh)

I just might, I just might make her my baby

I just might make her my baby, hey

Doo-doo, doo-doo, doo-doo, doo-doo-doo

I just might

Doo-doo, doo-doo, doo-doo, doo-doo-doo

Oh, I just might

But, first, may I just say that your facе got me so intrigued?

I'm so intrigued

But what good is bеauty if your booty can't find the beat?

I don't wanna know, girl

So, please don't do that to me

‘Cause it would break my heart, break my heart, break my heart

If I find out you can't move

You better show me now, show me now, show me now

‘Cause when I take you to the floor, ooh, you gotta get down

You know what to do

Hey, Mr. DJ (Oh, oh, oh)

Play a song for this pretty little lady (Oh, oh, oh)

‘Cause if she dance as good as she look right now (Oh, oh, oh)

I just might, I just might make her my baby

I just might make her my baby, hey

Woah, woah, woah, woah, woah

Woah, woah, woah, woah, woah

This the part where you break it all the way down, down, down, down

This the part where I turn you all the way around, ‘round, ‘round, ‘round

Put some spirit in it, put your heart into it

That's all I need

And if I like what I see, you're comin' home with me

Hey, Mr. DJ (Oh, oh, oh)

Play a song for this pretty little lady (Oh, oh, oh)

‘Cause if she dance as good as she look right now (Oh, oh, oh)

I just might, I just might make her my baby

I just might make her my baby

Hey, Mr. DJ (Oh, oh, oh)

Play a song for this pretty little lady (Oh, oh, oh)

‘Cause if she dance as good as she look right now (Oh, oh, oh)

I just might, I just might make her my baby

I just might make her my baby, hey

Doo-doo, doo-doo, doo-doo, doo-doo-doo

I just might

Doo-doo, doo-doo, doo-doo, doo-doo-doo

Oh, I just might.

Traduzione di I Just Might

One, two, three, four

Doo-doo, doo-doo, doo-doo, doo-doo-doo

Doo-doo, doo-doo, doo-doo, doo-doo-doo

Sei entrata con un’energia che non avevo mai visto

Sì, l'hai fatto, ooh

Quindi, ragazza, se parli come cammini, vieni a parlare con me

Ma ascolta qui

Mi spezzerebbe il cuore, spezzerebbe il cuore, spezzerebbe il cuore

Se scoprissi che non sai muoverti

Faresti meglio a dimostrarmelo ora, ora, ora

Perché quando ti porterò in pista, ooh, dovrai scatenarti

Sai cosa fare

Ehi, Mr. DJ (Oh, oh, oh)

Suona una canzone per questa bella signorina (Oh, oh, oh)

Perché se balla bene quanto è bella in questo momento (Oh, oh, oh)

Potrei proprio, potrei proprio farla diventare la mia ragazza

Potrei proprio farla diventare la mia ragazza, ehi

Doo-doo, doo-doo, doo-doo, doo-doo-doo

Potrei proprio

Doo-doo, doo-doo, doo-doo, doo-doo-doo

Oh, potrei proprio

Ma, prima, posso dire che il tuo viso mi ha così affascinato?

Sono così affascinato

Ma a che serve la bellezza se il tuo sedere non trova il ritmo?

Non lo voglio sapere, ragazza

Quindi, per favore, non farmi questo

Perché mi spezzerebbe il cuore, spezzerebbe il cuore, spezzerebbe il cuore

Se scoprissi che non sai muoverti

Faresti meglio a dimostrarmelo ora, ora, ora

Perché quando ti porterò in pista, ooh, dovrai scatenarti

Sai cosa fare

Ehi, Mr. DJ (Oh, oh, oh)

Suona una canzone per questa bella signorina (Oh, oh, oh)

Perché se balla bene quanto è bella in questo momento (Oh, oh, oh)

Potrei proprio, potrei proprio farla diventare la mia ragazza

Potrei proprio farla diventare la mia ragazza, ehi

Woah, woah, woah, woah, woah

Woah, woah, woah, woah, woah

Questa è la parte in cui ti scateni del tutto, giù, giù, giù, giù

Questa è la parte in cui ti faccio girare tutta intorno, intorno, intorno, intorno

Mettici un po' di anima, mettici il cuore

È tutto ciò di cui ho bisogno

E se mi piace quello che vedo, verrai a casa con me

Ehi, Mr. DJ (Oh, oh, oh)

Suona una canzone per questa bella signorina (Oh, oh, oh)

Perché se balla bene quanto è bella in questo momento (Oh, oh, oh)

Potrei proprio, potrei proprio farla diventare la mia ragazza

Potrei proprio farla diventare la mia ragazza

Ehi, Mr. DJ (Oh, oh, oh)

Suona una canzone per questa bella signorina (Oh, oh, oh)

Perché se balla bene quanto è bella in questo momento (Oh, oh, oh)

Potrei proprio, potrei proprio farla diventare la mia ragazza

Potrei proprio farla diventare la mia ragazza, ehi

Doo-doo, doo-doo, doo-doo, doo-doo-doo

Potrei proprio Doo-doo, doo-doo, doo-doo, doo-doo-doo

Oh, potrei proprio

Il significato di I Just Might

Bruno Mars torna con un pezzo che dà il meglio della sua storia musicale, mescolando pop a funk, una canzone da ballare e il ballo è proprio il fulcro del testo. Mars racconta proprio l'incontro con una ragazza che avviene su una pista da ballo. L'inizio della canzone mostra subito l'energia della ragazza e come il suo camminare abbia colpito il protagonista della canzone. Ma è sulla pista da ballo che i due devono incontrarsi, è lì che si vedrà se sono fatti l'uno per l'altra. "Se parli come cammini, vieni a parlare con me. Ma ascolta, mi si spezzerebbe il cuore se scoprissi che non sai muoverti" dice Mars.

A quel punto scatta la richiesta al DJ: "Suona una canzone per questa bella signorina perché se balla bene quanto è bella in questo momento potrei proprio farla diventare la mia ragazza". Ed è in quel momento che parte il ballo: "Questa è la parte in cui ti scateni del tutto. Questa è la parte in cui ti faccio girare tutta intorno. Mettici un po' di anima, mettici il cuore" la incita il cantante che ha anche pubblicato il video della canzone. Un video che ha girato e che interpreta lui stesso.