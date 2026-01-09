Testo, traduzione e significato di I Just Might, Bruno Mars torna a far ballare i fan a dieci anni da 24K Magic
Si chiama "I Just Might" la nuova canzone di Bruno Mars, che torna solista col primo singolo del suo prossimo album "The Romantic". Il nuovo lavoro del cantante americano sarà pubblicato il prossimo 27 febbraio su Atlantic Records e arriva a 10 anni dalla pubblicazione del suo ultimo album solista "24K Magic" del 2016. Nel frattempo, però, Mars ha pubblicato "An Evening with Silk Sonic" primo album del progetto Silk Sonic con Anderson .Paak oltre ad aver collezionato miliardi di ascolti con "Die With A Smile" con Lady Gaga, la canzone che ha raggiunto più rapidamente nella storia di Spotify un miliardo di stream e "APT." con ROSÉ. I Just Might arriva in maniera attesissima dai fan del cantautore, uno dei fenomeni pop di questi ultimi anni. Un pezzo pop-funk che rispecchia il percorso del cantautore e che sentiremo anche in Italia, in occasione del concerto che terrà allo stadio San Siro di Milano il 14 luglio 2026.
Il testo di I Just Might
One, two, three, four
Doo-doo, doo-doo, doo-doo, doo-doo-doo
Doo-doo, doo-doo, doo-doo, doo-doo-doo
You stepped inside with a vibe I ain't never seen
Yes, you did, ooh
So, girl, if you talk like you walk, come and talk to me
But look here
It would break my heart, break my heart, break my heart
If I find out you can't move
You better show me now, show me now, show me now
‘Cause when I take you to the floor, ooh, you gotta get down
You know what to do
Hey, Mr. DJ (Oh, oh, oh)
Play a song for this pretty little lady (Oh, oh, oh)
‘Cause if she dance as good as she look right now (Oh, oh, oh)
I just might, I just might make her my baby
I just might make her my baby, hey
Doo-doo, doo-doo, doo-doo, doo-doo-doo
I just might
Doo-doo, doo-doo, doo-doo, doo-doo-doo
Oh, I just might
But, first, may I just say that your facе got me so intrigued?
I'm so intrigued
But what good is bеauty if your booty can't find the beat?
I don't wanna know, girl
So, please don't do that to me
‘Cause it would break my heart, break my heart, break my heart
If I find out you can't move
You better show me now, show me now, show me now
‘Cause when I take you to the floor, ooh, you gotta get down
You know what to do
Hey, Mr. DJ (Oh, oh, oh)
Play a song for this pretty little lady (Oh, oh, oh)
‘Cause if she dance as good as she look right now (Oh, oh, oh)
I just might, I just might make her my baby
I just might make her my baby, hey
Woah, woah, woah, woah, woah
Woah, woah, woah, woah, woah
This the part where you break it all the way down, down, down, down
This the part where I turn you all the way around, ‘round, ‘round, ‘round
Put some spirit in it, put your heart into it
That's all I need
And if I like what I see, you're comin' home with me
Hey, Mr. DJ (Oh, oh, oh)
Play a song for this pretty little lady (Oh, oh, oh)
‘Cause if she dance as good as she look right now (Oh, oh, oh)
I just might, I just might make her my baby
I just might make her my baby
Hey, Mr. DJ (Oh, oh, oh)
Play a song for this pretty little lady (Oh, oh, oh)
‘Cause if she dance as good as she look right now (Oh, oh, oh)
I just might, I just might make her my baby
I just might make her my baby, hey
Doo-doo, doo-doo, doo-doo, doo-doo-doo
I just might
Doo-doo, doo-doo, doo-doo, doo-doo-doo
Oh, I just might.
Traduzione di I Just Might
One, two, three, four
Doo-doo, doo-doo, doo-doo, doo-doo-doo
Doo-doo, doo-doo, doo-doo, doo-doo-doo
Sei entrata con un’energia che non avevo mai visto
Sì, l'hai fatto, ooh
Quindi, ragazza, se parli come cammini, vieni a parlare con me
Ma ascolta qui
Mi spezzerebbe il cuore, spezzerebbe il cuore, spezzerebbe il cuore
Se scoprissi che non sai muoverti
Faresti meglio a dimostrarmelo ora, ora, ora
Perché quando ti porterò in pista, ooh, dovrai scatenarti
Sai cosa fare
Ehi, Mr. DJ (Oh, oh, oh)
Suona una canzone per questa bella signorina (Oh, oh, oh)
Perché se balla bene quanto è bella in questo momento (Oh, oh, oh)
Potrei proprio, potrei proprio farla diventare la mia ragazza
Potrei proprio farla diventare la mia ragazza, ehi
Doo-doo, doo-doo, doo-doo, doo-doo-doo
Potrei proprio
Doo-doo, doo-doo, doo-doo, doo-doo-doo
Oh, potrei proprio
Ma, prima, posso dire che il tuo viso mi ha così affascinato?
Sono così affascinato
Ma a che serve la bellezza se il tuo sedere non trova il ritmo?
Non lo voglio sapere, ragazza
Quindi, per favore, non farmi questo
Perché mi spezzerebbe il cuore, spezzerebbe il cuore, spezzerebbe il cuore
Se scoprissi che non sai muoverti
Faresti meglio a dimostrarmelo ora, ora, ora
Perché quando ti porterò in pista, ooh, dovrai scatenarti
Sai cosa fare
Ehi, Mr. DJ (Oh, oh, oh)
Suona una canzone per questa bella signorina (Oh, oh, oh)
Perché se balla bene quanto è bella in questo momento (Oh, oh, oh)
Potrei proprio, potrei proprio farla diventare la mia ragazza
Potrei proprio farla diventare la mia ragazza, ehi
Woah, woah, woah, woah, woah
Woah, woah, woah, woah, woah
Questa è la parte in cui ti scateni del tutto, giù, giù, giù, giù
Questa è la parte in cui ti faccio girare tutta intorno, intorno, intorno, intorno
Mettici un po' di anima, mettici il cuore
È tutto ciò di cui ho bisogno
E se mi piace quello che vedo, verrai a casa con me
Ehi, Mr. DJ (Oh, oh, oh)
Suona una canzone per questa bella signorina (Oh, oh, oh)
Perché se balla bene quanto è bella in questo momento (Oh, oh, oh)
Potrei proprio, potrei proprio farla diventare la mia ragazza
Potrei proprio farla diventare la mia ragazza
Ehi, Mr. DJ (Oh, oh, oh)
Suona una canzone per questa bella signorina (Oh, oh, oh)
Perché se balla bene quanto è bella in questo momento (Oh, oh, oh)
Potrei proprio, potrei proprio farla diventare la mia ragazza
Potrei proprio farla diventare la mia ragazza, ehi
Doo-doo, doo-doo, doo-doo, doo-doo-doo
Potrei proprio Doo-doo, doo-doo, doo-doo, doo-doo-doo
Oh, potrei proprio
Il significato di I Just Might
Bruno Mars torna con un pezzo che dà il meglio della sua storia musicale, mescolando pop a funk, una canzone da ballare e il ballo è proprio il fulcro del testo. Mars racconta proprio l'incontro con una ragazza che avviene su una pista da ballo. L'inizio della canzone mostra subito l'energia della ragazza e come il suo camminare abbia colpito il protagonista della canzone. Ma è sulla pista da ballo che i due devono incontrarsi, è lì che si vedrà se sono fatti l'uno per l'altra. "Se parli come cammini, vieni a parlare con me. Ma ascolta, mi si spezzerebbe il cuore se scoprissi che non sai muoverti" dice Mars.
A quel punto scatta la richiesta al DJ: "Suona una canzone per questa bella signorina perché se balla bene quanto è bella in questo momento potrei proprio farla diventare la mia ragazza". Ed è in quel momento che parte il ballo: "Questa è la parte in cui ti scateni del tutto. Questa è la parte in cui ti faccio girare tutta intorno. Mettici un po' di anima, mettici il cuore" la incita il cantante che ha anche pubblicato il video della canzone. Un video che ha girato e che interpreta lui stesso.