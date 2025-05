Testo, traduzione e significato di Friend Of Mine, Rihanna ritorna con la colonna sonora dei Puffi

video suggerito

Rihanna, via Video Ufficiale YouTube

A tre anni di distanza da Lift Me Up, contenuta nella colonna sonora di Black Panther: Wakanda Forever, Rihanna è ritornata con un nuovo singolo, anche questa volta per una pellicola cinematografica. Si tratta di Friend Of Mine, parte dell'immaginario musicale del nuovo film dei Puffi, a cui Rihanna presta la voce anche al personaggio di Puffetta, mentre James Corden darà la voce al Puffo senza nome. Si tratta del secondo singolo pubblicato e che contenuto nella colonna sonora del film, dopo Higher Love che aveva visto la partecipazione di Desi Trill, DJ Khaled, Cardi B, Natania e Subhi. Nel video ufficiale del brano, appare Rihanna mentre utilizza un fiore come ombrello, avvicinandosi alla porta che la teletrasporterà nel mondo d'animazione dei Puffi. La canzone è stata prodotta da Jon Bellion, ​f a l l e n, Pete Nappi, Elkan & Tenroc. Qui il testo, la traduzione e il significato della canzone.

Il testo di Friend Of Mine

Ooh, I think the word here is "déjà-vu"

Just met you tonight, but you feel like a friend of mine

Feel like a friend of mine, feel like a friend of mine

Feel like a friend of mine, feel like a friend of mine

How can so familiar be so brand new?

Just met you tonight, but you feel like a friend of mine

Feel like a friend of mine, feel like a friend of mine

Like a friend of mine, feel like a friend of mine

Feel like a friend of mine, like a friend of mine

Like a friend of mine, like a friend of mine

Feel like a friend, friend, feel like a friend, friend

Feel like a friend, friend, you feel like a friend of mine

Ooh, I think the word here is "déjà-vu"

Just met you tonight, but you feel like a friend of mine

Feel like a friend of mine, feel like a friend of mine

Feel like a friend of mine, feel like a friend of mine

How can so familiar be so brand new?

Just met you tonight, but you feel like a friend of mine

Feel like a friend of mine, feel like a friend of mine

Like a friend of mine, feel like a friend of mine

Feel like a friend of mine, like a friend of mine (Mine)

Like a friend of mine, like a friend of mine

Feel like a friend, friend, feel like a friend, friend (Ooh, mine)

Feel like a friend, friend, (You), you feel like a friend of mine (Friend of mine)

La traduzione di Friend Of Mine

Oh, credo che la parola giusta qui sia "déjà-vu".

Ti ho appena incontrato stasera, ti sento come un mio amico.

Ti sento come un mio amico, ti sento come un mio amico

Ti sento come un mio amico, ti sento come un mio amico

Come può una cosa così familiare essere così nuova?

Ti ho appena incontrato stasera, ma ti sento come un mio amico

Ti sento come un mio amico, mi sento come un mio amico

Come un mio amico, ti sento come un mio amico

Ti sento come un mio amico, ti sento come un mio amico

Come un mio amico, ti sento come un mio amico

Ti sento come un amico, amico, ti sento come un mio amico, amico

Ti sento come un amico, amico, ti sento come un mio amico

Oh, credo che la parola giusta qui sia "déjà-vu".

Ti ho appena incontrato stasera, ti sento come un mio amico.

Ti sento come un mio amico, ti sento come un mio amico

Ti sento come un mio amico, ti sento come un mio amico

Come può una cosa così familiare essere così nuova?

Ti ho appena incontrato stasera, ma ti sento come un mio amico

Ti sento come un mio amico, mi sento come un mio amico

Come un mio amico, ti sento come un mio amico

Ti sento come un mio amico, ti sento come un mio amico

Come un mio amico, ti sento come un mio amico

Ti sento come un amico, amico, ti sento come un mio amico, amico

Ti sento come un amico, amico, ti sento come un mio amico

Il significato di Friend Of Mine

Friend Of Mine è il nuovo singolo di Rihanna, prodotto da Jon Bellion, ​f a l l e n, Pete Nappi, Elkan & Tenroc. Le melodie afrobeat accompagnano il viaggio, breve, di Rihanna nel video ufficiale del brano: la cantante infatti appare nelle sue sembianze umane, coperta da un fiore come ombrello, avvicinandosi alla porta che la teletrasporterà nel mondo d'animazione dei Puffi. In Friend Of Mine c'è una ripetizione incessante dell'espressione "ti sento come un mio amico" dopo essersi appena conosciuti. Si tratta di un ritorno per Rihanna a 3 anni da Lift Me Up, registrato per la colonna sonora di Black Panther: Wakanda Forever. Il brano è anche stato nominato agli Oscar per la miglior colonna sonora originale, senza però riuscire a raccogliere la vittoria.

Un nuovo album a 9 anni di distanza da Anti

Discorso diverso invece per un progetto personale della cantante, che manca dal 2016 con Anti. Rihanna, infatti, ha più volte dichiarato di non aver trovato la giusta strada per il suo nuovo progetto, concentrandosi sulla sua vita personale: è notizia di pochi giorni fa l'annuncio della terza gravidanza con il rapper Asap Rocky al Met Gala 2025. Le ultime informazioni sul progetto sono arrivate in un'intervista in cui ha svelato di aver trovato il "corpo" del suo nuovo album: "Ho attraversato fasi in cui mi chiedevo cosa volessi fare. ‘Questo tipo di album, non quell'altro'. So che non sarà quello che tutti si aspettano. E non sarà commerciale o digeribile dalle radio. Sarà dove la mia arte merita di essere in questo momento. Sento di aver finalmente capito".