Testo, traduzione e significato di DtMF, Bad Bunny celebra la nostalgia ed è virale su TikTok

DtMF, acronimo di Debí Tirar Más Fotos, è uno dei singoli del settimo album in studio omonimo del cantante: qui il testo, la traduzione, il significato della canzone e perché è diventata virale su TikTok.

A cura di Vincenzo Nasto

Bad Bunny

È stato pubblicato solo 10 giorni fa, ma Debí Tirar Más Fotos è già uno dei progetti più importanti del 2025: il settimo album in studio del cantante portoricano Bad Bunny sembra aver dato, ancora di più rispetto a Nadie sabe lo que va a pasar manana, una nuova dimensione alla sua musica. L'epica del ritorno all'essenzialità, l'annuncio di un futuro a Porto Rico, una scelta controcorrente rispetto alle condizioni di vita difficili in questo momento nel paese appartenente alle Grandi Antille. Una scelta raccontata già nella copertina del progetto, due sedie di plastica in un giardino all'aperto, una delle immagini della convivialità raccontate dall'autore nella titletrack, che può essere tradotta con "Avrei dovuto fare più foto". La canzone ha avuto sin dai primi giorni una visibilità enorme su TikTok, con oltre 100mila video con il brano in sottofondo, con cui gli utenti ricordano alcuni momenti felici del passato attraverso foto e video. Il disco è stato presentato con un cortometraggio con protagonista Jacobo Morales , l'unico regista portoricano a essere nominato agli Oscar nella storia del paese, nel 1989 con Lo que le pasò a Santiago. Qui il testo, la traduzione e il significato di DtMF.

Il testo di DtMF

Eh-eh, eh-eh, eh-eh, eh-eh

Otro sunset bonito que veo en San Juan

Disfrutando de todas esas cosas que extrañan los que se van (Van, van)

Disfrutando de noche' de esas que ya no se dan (Dan, dan)

Que ya no se dan (Dan)

Pero queriendo volver a la última vez

Que a los ojos te miré

Y contarte las cosas que no te conté (Te parece' a mi crush, jaja)

Y tirarte la' foto' que no te tiré (Acho, jura'o te ves bien linda, déjame tirarte una foto)

Ey, tengo el pecho pela'o, me dio una matá'

El corazón dándome patá'

Dime, baby, ¿dónde tú está'?

Pa' llegarle con RoRo, Julito, Krystal

Roy, Edgar, Seba, Óscar, Darnell y Big Jay, tocando batá

Hoy la calle la dejamo' ‘esbaratá

Y sería cabrón que tú me toque' el güiro

Yo veo tu nombre y me salen suspiro'

No sé si son petardo' o si son tiro'

Mi blanquita, perico, mi kilo

Yo estoy en PR, tranquilo, pero

Debí tirar más fotos de cuando te tuve

Debí darte más beso' y abrazo' las vece' que pude

Ey, ojalá que los mío' nunca se muden

Y si hoy me emborracho, pues que me ayuden

Debí tirar más foto' de cuando te tuve

Debí darte más beso' y abrazo' las veces que pude

Ojalá que los mío' nunca se muden

Y si hoy me emborracho, pues que me ayuden

Ey, hoy voy a estar con abuelo to'l día, jugando dominó

Si me pregunta si aún pienso en ti, yo le digo que no

Que mi estadía cerquita de ti ya se terminó, ya se terminó

Ey, que prendan la' máquina', voy pa' Santurce

Aquí todavía se da caña

Chequéate las babie', diablo, mami, qué dulce

Hoy yo quiero beber, beber, beber

Y hablar mierda hasta que me expulsen

‘Toy bien loco (‘Toy bien loco), ‘toy bien loco (‘Toy bien loco)

Cabrón, guía tú, que hasta caminando yo estoy que choco

‘Toy bien loco (‘Toy bien loco), ‘toy bien loco (‘Toy bien loco)

Vamo' a disfrutar, que nunca se sabe si nos queda poco

Debí tirar más f—

Gente, lo' quiero con cojone', los amo

Gracias por estar aquí, de verdad

Para mí e' bien importante que estén aquí

Cada uno de ustede' significa mucho para mí

Así que, vamo' pa' la foto, vengan pa'cá

Métase to'l mundo, to'l corillo, vamo'

Zumba

Ya Bernie tiene el nene y Jan la nena'

Ya no estamo' pa' la movie' y las cadena'

‘Tamos pa' las cosa' que valgan la pena

Ey, pa'l perreo, la salsa, la bomba y la plena

Chequéate la mía cómo es que suena

Debí tirar más fotos de cuando te tuve

Debí darte más besos y abrazo' las veces que pude

Ojalá que los mío' nunca se muden

Y que tú me envíe' más nude'

Y si hoy me emborracho, que Beno me ayude

La traduzione di DtMF

Eh-eh, eh-eh, eh-eh, eh-eh

Un altro bellissimo tramonto che vedo a San Juan

Godendomi tutte quelle cose che mancano a quelli che se ne vanno (Vanno, vanno)

Godendomi le notti che non esistono più (Più, più)

Che non esistono più (Più)

Ma voglio tornare all'ultima volta che ti ho guardata negli occhi

E dirti le cose che non ti ho detto (Sembri la mia crush, ahah)

E fare le foto che non ho scattato (Dannazione, ti giuro che sembri bellissima, fatti fare una foto)

Ehi, il mio petto è vuoto, mi ha colpito qualcosa

Il mio cuore batte

Dimmi, baby, dove sei?

Posso incontrarti lì con Roro, Julito, Cristal

Roy, Edgar, Seba, Óscar, Dalnelly, Big J, suonando il batá

Oggi lasciamo la strada a pezzi

E sarebbe fantastico me mi suonassi il güiro

Vedo il tuo nome e sospiro

Non so se sono fuochi d'artificio o spari

La mia bianca, la mia cocaina, il mio chilo

Sono a Porto Rico, tranquilla, però

Avrei dovuto fare più foto quando ti avevo

Avrei dovuto darti più baci e abbracci quando potevo

Ehi, spero che i miei non si trasferiscano mai

E se dovessi ubriacarmi stasera, spero che mi aiutino

Avrei dovuto fare più foto quando ti avevo

Avrei dovuto darti più baci e abbracci quando potevo

Spero che i miei non si trasferiscano mai

E se dovessi ubriacarmi stasera, spero che mi aiutino

Ehi, oggi sto con nonno tutto il giorno, giocando a domino

Se mi dovesse chiedere che ti penso ancora, rispondo di no

Che il mio tempo con te è finito ora, è finito ora

Ehi, scaldate i motori, si va a Santurce

Qua si beve ancora

Guarda le ragazze, cazzo, mami, che dolci

Oggi voglio bere, bere, bere

E parlare a vanvera fin quando non mi cacciano

Sono fuori di testa (Fuori di testa), fuori di testa (Fuori di testa)

Fra, guida tu, perché non mi reggo in piedi

Sono fuori di testa (Fuori di testa), fuori di testa (Fuori di testa)

Godiamoci il momento perché non sai mai quanto ci resta

Avrei dovuto fare più-

Ragazzi, vi amo tantissimo, seriamente

Grazie per essere qui, per davvero

Per me è molto importante che voi siate qui

Ognuno di voi è molto importante per me

Quindi facciamoci una foto, venite qua

Venite tutti, tutto il gruppo, andiamo

Zumba

Ora Bernie ha un figlio e Jan una figlia

Non siamo più qui per i film e le catene

Siamo qui per le cose che sono importanti per davvero

Ehi, per il reggaeton, la salsa, la bomba e la plena

Guarda il mio come suona

Avrei dovuto fare più foto quando ti avevo

Avrei dovuto darti più baci e abbracci quando potevo

Spero che i miei non si trasferiscano mai

E che tu mi mandi più foto intime

E se dovessi ubriacarmi stasera, che Beno mi aiuti

Il significato di DtMF

DtMF, acronimo di Debí Tirar Más Fotos, titletrack del settimo album in studio di Bad Bunny è stata prodotta da MAG, Scotty Dittrich, JULiA LEWiS, Tyler Spry & La Paciencia. In un'intervista radiofonica concessa nei giorni successivi all'uscita del disco lo scorso 5 gennaio, il cantante ha raccontato come la canzone sia arrivata solo 5 giorni prima dell'uscita del disco, a cui ha poi dato anche il titolo: "Avevo già il ritornello ma la canzone aveva un ritmo completamente diverso, era un'altra canzone. L'idea iniziale era abbastanza banale e per questo ci eravamo concentrati su canzoni più importanti del disco, al punto che avevamo deciso di non metterla. MAG una notte si mette a lavorare su un nuovo ritmo della canzone ed è ritornata con questa canzone. Li ho capito che sarebbe dovuta essere il tema dell'album". Attraverso l'utilizzo di suoni folk portoricani, come la plena ma anche di cori che accompagnano la voce di Bad Bunny nel ritornello, la produzione trasmette una dimensione nostalgica ed eterea: il tentativo di interrompere lo scorrere del tempo attraverso la nostalgia. Il messaggio più importante del brano è il ritorno alle origini, all'essenzialità, come quando canta: "Non siamo più qui per i film e le catene. Siamo qui per le cose che sono importanti per davvero".

Perché DtMF di Bad Bunny è virale su TikTok

In un momento storico-musicale in cui l'elemento "nostalgia" accarezza non solo l'immaginario degli autori e degli ascoltatori, ma quasi annienta il racconto del futuro, DtMF di Bad Bunny viene proiettata come uno strumento ibrido. Da una parte il progetto racconta il futuro portoricano, il ritorno a casa dell'autore, intenzionato a vivere la quotidianità del suo luogo d'origine, dall'altra distintamente scava nei ricordi felici del passato. Proprio per quest'ultima proprietà, la canzone, ma soprattutto la parte in cui i cori diventano il momento più accattivante del brano stesso, sono diventate l'occasione per i creator di sfoggiare una grande sequenza di foto del passato. L'idea della felicità e della spensieratezza viene riprodotta in maniera incessante, il risultato? Oltre centinaia di migliaia di video di creator che mostrano il proprio passato, quasi irraggiunbiile, con foto di famiglia ma anche video con amici e partner.