Testo, significato e video di Neve al sole, Ultimo è di nuovo a New York con Jacqueline

Ultimo ha pubblicato neve al sole come ultimo singolo, di cui ha fatto uscire anche il video girato a new York dove sta con la compagna Jacqueline. Ecco il testo e il significato della canzone.

A cura di Redazione Music

Ultimo a New York (frame dal video di neve al sole)

Neve al sole è una delle canzoni più ascoltate dell'ultimo album di Ultimo, Altrove (uscito lo scorso 17 maggio, sotto etichetta indipendente Ultimo Records) e da oggi è anche il nuovo singolo, con passaggi radio e un videoclip nuovo. Il brano, al momento, ha quasi 7 milioni di ascolti ed è il terzo più ascoltato dell'ultimo lavoro del cantautore romano dopo i singoli Altrove, appunto, e Occhi lucidi. Il cantante l'ha cantate per la prima volta durante l’ultima tournée ULTIMO STADI 2024 – LA FAVOLA CONTINUA… diventando immediatamente una canzone a cui i fan si sono affezionati, un cult, l'ennesimo nel catalogo del cantante.

Testo di Neve al sole

E ti cerco dentro le strade

In quel posto che mi rimane

Tra le cose vicine e lontane

Ed è difficile

E ti cerco dentro ‘ste case

Quando esco e vado a mangiare

Dagli amici e non mi rimane

Niente se non te

Ti ricordi quella mia fase?

Ti ricordi quella mia frase?

Ora dimmi cosa rimane

Neve al sole, noi

E ti cerco dentro le strade

In quel posto che mi rimane

Tra le cosе vicine e lontane

Ed è difficilе

E i ricordi sembrano lame

Che da tempo provo a schivare

Che ne dici di dimenticare?

Provaci con me

E non so

Se con un'altra nel letto

Saprei dirle lo stesso

Non so (Non so), mhm-mhm-mhm

Se andando in quei nostri posti

A un'altra farei i discorsi che sai

E ti cerco dentro le strade

In quel posto che mi rimane

Tra le cose vicine e lontane

Ed è difficile

Ti ricordi quella mia fase?

Ti ricordi quella mia frase?

Ora dimmi cosa rimane

Neve al sole, noi

E ti ho persa dentro le strade

C'eri tu e il tuo modo di fare

Che ne dici di ricominciare?

Provaci con me

Ti ricordi quella mia fase?

Ti ricordi quella mia frase?

Ora dimmi cosa rimane

Neve al sole, noi

E non so

Se con un'altra nel letto

Saprei dirle lo stesso

Non so (Non so), mhm-mhm-mhm

Se andando in quei nostri posti

A un'altra farei i discorsi che sai

Dove sei?

Perché non mi riconosci

E con la mano mi sposti?

Oh, dove sei?

Perché non siamo rimasti

Ed hanno vinto i rimpianti?

Neve noi

Neve noi

E ti cerco dentro le strade

In quel posto che mi rimane

Tra le cose vicine e lontane

Ed è difficile.

Il significato di Neve al sole

Ultimo torna a uno dei topos della musica, ovvero il lasciarsi, il rimuginare sulla fine di un rapporto e tentare di capire – e chiedere – se sia possibile tornare assieme. La neve al sole rappresenta i due protagonisti della canzone e il loro amore che si sta squagliando, appunto, con il pritagonista che cerca la sua lei ovunque: "I ricordi sembrano lame che da tempo provo a schivare, che ne dici di dimenticare? Provaci con me" oppure la richiesta diventa: "E ti ho persa dentro le strade c'eri tu e il tuo modo di fare, che ne dici di ricominciare?". Ultimo ha spiegato, parlando della canzone: "Sono a New York e questa canzone sembra essere rinata dentro di me. Non so spiegare che giri fanno le canzoni… a volte ritornano da un posto che credevamo avere perso dentro di noi".

Il video di Neve al sole

Contestualmente la lancio come nuovo singolo di Neve al sole è uscito anche il video girato a New York, dove Ultimo si è trasferito con la compagna Jacqueline, da cui aspetta il primo figlio. Il cantautore ha chiesto ai suoi registi del cuore – gli Younuts! – di raggiungerlo e girare un video semplice: "Ho chiamato Antonio, il regista del mio cuore e gli ho detto di raggiungermi, per girare un videoclip semplice ma che dia alla canzone una luce tutta sua… tra le strade di New York, proprio come la copertina del disco a cui appartiene. Una copertina nata per caso dal telefono da cui sto scrivendo, scattata da Jacqueline mentre camminavamo… e ora siamo di nuovo qui… credo che il caso non esista o se esiste gli faccio i complimenti per la sua puntualità".