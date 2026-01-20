Testo, significato e traduzione di End of Beginning di Djo, l’attore di Stranger Things scalza Taylor Swift

Joe Keery, via Comunicato Stampa

"End of beginning" di Joe Keery ha vissuto una storia abbastanza particolare. Il brano è stato inizialmente pubblicato nell'album "Decide" dell'autore e attore statunitense, che ha scelto Djo come nome d'arte per la sua carriera musicale. Il brano era uscito successivamente alla messa in onda dei 9 episodi della quarta stagione di Stranger Things, nel settembre 2022, quando la pagina Spotify del cantante contava solo qualche milione di ascoltatori mensili. La curiosità per la discografia di Keery e il perfetto timing del ritornello di "End of beginning" hanno trasformato già nel 2024 la canzone in una hit mondiale, con dischi di platino negli Stati Uniti e oltre 2,2 milioni di video su TikTok con la canzone in sottofondo.

La melodia nostalgica del segmento "When I'm back in Chicago" aveva già reso la canzone un successo su TikTok. Tutto questo prima dell'arrivo dell'ultima stagione di "Stranger Things", uscita nelle scorse settimane, e che ha segnato l'ennesima riscoperta di una canzone che ha superato i 2 miliardi di ascolti su Spotify. Ma non solo, perché "End of beginning" di Joe Keery, aka Djo, ha scalzato dal primo posto in classifica Spotify Global e nella Billboard 200 Taylor Swift. Qui il testo, la traduzione e il significato di "End of beginning".

Il testo di End of beginning

Just one more tear to cry

One teardrop from my eye

You better save it for

The middle of the night

When things aren’t black and white

Enter, Troubadour

Remember twenty-four?

And when I’m back in Chicago, I feel it

Another version of me, I was in it

I wave goodbye to the end of beginning

This song has started now

And you’re just finding out

Now isn’t that a laugh?

A major sacrifice

But clueless at the time

Enter, Caroline

Just trust me, you’ll be fine

And when I’m back in Chicago, I feel it

Another version of me, I was in it

I wave goodbye to the end of beginning

(Goodbye, goodbye, goodbye, goodbye)

You take the man out of the city, not the city out the man

You take the man out of the city, not the city out the man

You take the man out of the city, not the city out the man

You take the man out of the

And when I’m back in Chicago, I feel it

Another version of me, I was in it

Oh, I wave goodbye to the end of beginning

(Goodbye, goodbye)

La traduzione di End of beginning di Djo

Soltanto una lacrima in più da piangere,

Una lacrima nel mio occhio

Faresti meglio a risparmiarla per

Il cuore della notte,

Quando le cose non sono in bianco e nero

Entra, Trovatore:

Ricordi i 24?

E quando torno a Chicago, lo sento

Un’altra versione di me, io ero lì

Dico addio alla fine dell’inizio

Questa canzone inizia adesso

E l’hai scoperto soltanto ora

Non è divertente?

Un grande sacrificio,

Ma senza idea alcuna al tempo

Entra, Caroline:

Fidati di me, starai bene

E quando torno a Chicago, lo sento

Un’altra versione di me, io ero lì

Dico addio alla fine dell’inizio

(Addio, addio, addio, addio)

Puoi togliere l’uomo dalla città, ma non la città dall’uomo

Puoi togliere l’uomo dalla città, ma non la città dall’uomo

Puoi togliere l’uomo dalla città, ma non la città dall’uomo

Puoi togliere l’uomo dalla città

E quando torno a Chicago, lo sento

Un’altra versione di me, io ero lì

Oh, dico addio alla fine dell’inizio

(Addio, addio)

Il significato di End of beginning di Djo

"End of Beginning" è un singolo contenuto nell'album del 2022 "Decide" di Djo, nome d'arte del cantante e attore statunitense Joe Keery. Il brano è prodotto in collaborazione con Adam Thein, che ha anche co-scritto la canzone. Il brano, come ha raccontato lo stesso Djo in un'intervista al portale statunitense Variety, si intreccia magistralmente con la serie "Stranger Things" e con il trasferimento vissuto dal cantante da Chicago fino a Los Angeles, a causa delle registrazioni. Proprio nella canzone viene sottolineata la nostalgia nei confronti della città, con Djo che canta: "Soltanto una lacrima in più da piangere, una lacrima nel mio occhio, faresti meglio a risparmiarla per il cuore della notte". La sofferenza nel guardarsi indietro, lasciando andare un momento importante della sua vita, si riallinea quando canta nel ritornello: "Dico addio alla fine dell’inizio". Infatti il cantante si era trasferito a Chicago dove frequentava la DePaul University e suonava con la band indie Post Animal: l'arrivo del successo con Stranger Things ha messo fine a quel segmento della sua vita.

Il successo su TikTok di End of beginning di Djo

"End of Beginning" ha vissuto due momenti di grande popolarità su TikTok, entrambi legati alla fine di un grande viaggio, come suggerisce il significato della canzone. Nel 2024, quando la canzone aveva già raggiunto i 2,2 milioni di video con il brano in sottofondo sulla piattaforma, i creator la utilizzavano per riproporre immagini del loro passato, soprattutto in relazione al loro paese d'origine. È invece un po' diverso, dopo due anni, l'uso odierno, molto più legato alla fine di una serie come Stranger Things che ha accompagnato il pubblico per nove anni e mezzo. Quelli con l'audio in sottofondo riprendono anche le immagini e i video dell'inizio della storia e dei personaggi, nel luglio 2016, quando venne trasmessa la prima volta. L'addio a una delle serie più importanti dell'ultimo decennio, diretta dai fratelli Matt e Ross Duffer, e che ha dato inizio a un nuovo successo del brano. In questo momento, "End of beginning" di Djo conta oltre 2 miliardi di stream su Spotify, 1° nella Top 50 Globale: la canzone ha scalzato dal primo posto anche "TheFate of Ophelia" di Taylor Swift.