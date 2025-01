Testo e significato di Tutti I Giorni, Tony Boy e la coreografia della canzone virale su TikTok

video suggerito

Tra i brani in tendenza su TikTok Italia nell'ultima settimana, non può che comparire Tutti I Giorni di Tony Boy, estratto dal suo ultimo album Going Hard 3. Qui il testo e il significato della canzone.

A cura di Vincenzo Nasto

Tony Boy, foto di Comunicato Stampa

Lo scorso 6 dicembre veniva pubblicato Going Hard 3, il secondo album nel 2024 di Tony Boy dopo Nostalgia (export). Un progetto molto atteso come testimoniano i risultati in streaming dopo 24 ore, in cui l'album aveva già raccolto 6 milioni di ascolti e 19 brani su 20 nella Spotify Top 50 Italia. Soprattutto, se nelle stesse ore veniva pubblicato uno degli album nazional-popolari più attesi come Hello World dei Pinguini Tattici Nucleari. Dopo alcune settimane, tra i brani con più seguito su piattaforme come TikTok è comparsa Tutti I Giorni. La canzone, prodotta da Jackiee e SadTurs, con un ritornello che si ripete in maniera incessante, è diventato tra i suoni più utilizzati sulla piattaforma, con oltre 83oo video che usano la canzone in sottofondo e una coreografia ideata proprio dall'autore padovano. Qui il testo e il significato di Tutti I Giorni.

Il testo di Tutti I Giorni

Ah

Tutto, tutto, tutto il giorno, tutti, tutti, tutti i giorni

Tutto, tutto, tutto il giorno, tutti, tutti, tutti i giorni

Tutto, tutto, tutto il giorno, tutti, tutti, tutti i giorni

Tutto, tutto, tutto il giorno, tutti, tutti, tutti i giorni

Guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda

Guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda

Guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, tutti

Tutto, tutto, tutto il giorno, tutti, tutti, tutti i giorni

Ah, double cup, non do il cap ad un fan

Nei miei jeans ho la white, ho le tab

Gocce, gocce, gocce, gocce, nuova visuale

Mio fratello è per la vita, scelta casuale

Non finisce il party anche se te ne vuoi andare, ah

Lei ha più personalità in cui si può trasformare

Porto pazienza step by step, sto così ribaltato

Ora si prende i benefici anche chi non c'è stato

Nuovo sorriso grazie al rap, non sei abituato

Giriamo in Benz, poi lo ripete tutto l'isolato

Rapper si prendono male perché l'industria non mi cambia

Nuovo cappello Chanеl, non voglio il cervello lavato, ah

Solo una strada, no piani B

Dentro i miеi occhi ho queste street

Ho provato a cambiare, ma la conclusione è che sono così, ah

Sono perso nella routine, io vengo da qui

Tutto, tutto, tutto il giorno, tutti, tutti, tutti i giorni

Tutto, tutto, tutto il giorno, tutti, tutti, tutti i giorni

Tutto, tutto, tutto il giorno, tutti, tutti, tutti i giorni

Tutto, tutto, tutto il giorno (Tutti, tutti, tutti i giorni)

Per strada

Per strada (Tutto, tutto, tutto il giorno, tutti, tutti, tutti i giorni)

Per strada (Tutto, tutto il giorno, tutti, tutti, tutti i giorni)

Per strada (Tutto, tutto, tutto il giorno, tutti, tutti, tutti i giorni)

Ah, eravamo solo bimbi soli in strada

Con un pallone, ci bastava

Abituato ad averti con me a casa

Ora ti penso in giro per l'Italia

Eravamo soli, abbandonati a casa

Faccio tutte le esperienze che capitano

Ho sempre diviso con te tutto il piatto

Scappando forte da un futuro piatto

Ora tutto il giorno, tutti i giorni

Appresso a questi sogni ho questi soldi

E tutte queste notti, questi joint

Non reggeranno il male ancora molto

Sono ancora qui

Tutto, tutto, tutto il giorno, tutti, tutti, tutti i giorni

Tutto, tutto, tutto il giorno, tutti, tutti, tutti i giorni

Tutto, tutto, tutto il giorno, tutti, tutti, tutti i giorni

Tutto, tutto, tutto il giorno, tutti, tutti, tutti i giorni, ah

Tutto, tutto, tutto il giorno, tutti, tutti, tutti i giorni

Tutto, tutto, tutto il giorno, tutti, tutti, tutti i giorni

Tutto, tutto, tutto il giorno, tutti, tutti, tutti i giorni

Tutto, tutto, tutto il giorno, tutti, tutti, tutti i giorni

Guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda

Guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda

Guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, tutti

Tutto, tutto, tutto il giorno, tutti, tutti, tutti i giorni

SadTurs, ahahah

Il significato di Tutti i Giorni

Tutti I Giorni è una delle canzoni contenute in Going Hard 3, l'ultimo progetto di Tony Boy, certificato disco d'oro FIMI a sole due settimane dall'uscita. La canzone è stata prodotta da Jackiee e SadTurs e riprende il filone lean rap che ormai da anni caratterizza le melodie di Tony Boy. Anche nel testo è possibile osservare la descrizione confusa del successo, inseguito per scappare dal piattume del passato. Un risultato da cui è difficile staccarsi, soprattutto nella seconda strofa in cui Tony Boy canta della trasformazione sociale avvenuta grazie al successo musicale: "Ho sempre diviso con te tutto il piatto, scappando forte da un futuro piatto, ora tutto il giorno, tutti i giorni, appresso a questi sogni ho questi soldi". Si potrebbe intravedere anche la descrizione di uno dei suoi punti di forza: la perseveranza avuta negli anni, dal primo progetto nel 2018 con il singolo Adesso agli oltre 3 milioni di ascoltatori mensili su Spotify. Il tutto riflesso in: "Dentro i miеi occhi ho queste street, ho provato a cambiare, ma la conclusione è che sono così. Sono perso nella routine, io vengo da qui, tutto, tutto, tutto il giorno, tutti, tutti, tutti i giorni".

Perché Tutti I Giorni di Tony Boy è in tendenza su TikTok

Ma come ha fatto Tutti I Giorni di Tony Boy a diventare virale su TikTok? Oltre alla ripetizione incessante nel ritornello di "Tutto il giorno, tutti i giorni", utilizzato nei video dei creator per descrivere un'azione ripetuta quotidianamente, c'è anche chi ha cercato di riprodurre la coreografia di Tony Boy. Non è la prima volta che l'autore padovano viene imitato sui social per un suo balletto, come quello utilizzato per Praise The Lord, la canzone contenuta nell'album Maya di Mace, in collaborazione con Guè e Noyz Narcos. Tutti I Giorni è stato utilizzato come suono in sottofondo sulla piattaforma in oltre 8300 video, ma è destinato a salire. Infatti a cavalcare il trend ci sono alcune delle più seguite creator italiane, dalla futura madre di suo figlio Gaia Bianchi a Jenny Serpi, passando per Melany Musillo e la vecchia conoscenza di Temptation Island Raul Dumitras.