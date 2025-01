video suggerito

Testo e significato di Spogliami dei Baustelle, la fuga dalla realtà nell'ultima trasformazione A due anni da Elvis, il loro ultimo progetto, i Baustelle hanno pubblicato nelle scorse ore il singolo Spogliami, che anticipa l'uscita di El Galacticos, il progetto che celebra i 25 anni di carriera della band milanese. Qui il testo e il significato.

A cura di Vincenzo Nasto

Nelle scorse ore, i Baustelle hanno pubblicato il primo singolo del nuovo percorso musicale del gruppo milanese: si tratta di Spogliami, che anticipa l'uscita del disco El Galactico, il prossimo 4 aprile. La canzone, una riflessione sulla modernità apatica, ha visto il lavoro autoriale non solo del frontman Francesco Bianconi, ma anche della voce degli Egokid Diego Palazzo e di Federico Nardelli. Quest'ultimo ha lavorato anche alla produzione musicale del brano, insieme a Bianconi. Il nuovo album, che segna anche i 25 anni di carriera della band, accompagnerà anche un evento, El Galactico Festival: si tratta del primo festival ideato dalla band che si terrù ol prossimo 1 e 2 giugno a Firenze sul palco dell’Anfiteatro Delle Cascine Ernesto de Pascale, dove interverranno autrici come Emma Nolde e Marta Del Grandi. Qui il testo e il significato di Spogliami.

Il testo di Spogliami

Non è più tempo di sparare al cielo

E mascherare il vuoto che si ha

Con algoritmi e pose

Sfioriscono le rose in allegria

E tutto questo amore

Che cosa lo cantiamo a fare

Spogliami di tutte le certezze e gli anestetici

Ormai non sento niente

Quindi spogliami

Dei trucchi, del cinismo, dei cosmetici

Il quadro è deprimente

Non è più il caso di farneticare

Di usare il dopobarba e l’ironia

Di fare confusione fra l’etica e l’ormone

Tuttavia

È meglio il nucleare

Dell’autofiction scritta male

Spogliami di tutte le certezze e gli impermeabili

Il quadro è preoccupante

Quindi spogliami

Dei filtri, del cinismo, dei cosmetici

Non me ne frega niente

E nella California

Degli innamoramenti

Lieto saluta Donald Trump

Amore, spogliami

Di tutti i nostri sentimenti tossici

Non servono più a niente

Spogliami

Del desiderio di restare giovani

E stronzi fra la gente

Ragazzo intelligente

Adesso ascoltami

La mia canzone nuova è forse l’ultima

E non è divertente

Il significato di Spogliami

Spogliami è il nuovo singolo dei Baustelle, che accompagna il pubblico all'uscita del nuovo album, il prossimo 4 aprile, dal titolo El Galactico, che celebrerà i 25 anni della band. Il brano ha visto il lavoro autoriale del frontman Francesco Bianconi, accompagnato da Federico Nardelli e Diego Palazzo. La canzone, come racconta Bianconi nel comunicato stampa, esprime il desiderio di cambiare la propria realtà, ma soprattutto ciò che si è diventati: "È un sentimento che ha sempre albergato in molti testi delle nostre canzoni, ed è il sentimento che in fin dei conti ha provocato la nostra nascita come band tanti anni fa: ci siamo formati perché volevamo essere diversi da tutto il resto, diversi dal mondo". La richiesta di esser spogliati dalle sfumature di una realtà apatica si idealizza soprattutto nelle ultime strofe della canzone, quando Bianconi sottolinea quanto anche il sentimento di ribellione sembra esser appassito: "Amore, spogliami di tutti i nostri sentimenti tossici, non servono più a niente. Spogliami del desiderio di restare giovani e stronzi fra la gente". Nell'ultima riga della canzone, un messaggio d'addio, quello che sembra il capitolo finale, con un tono di malinconia, di una delle band più riconosciute dell'indie rock italiano: "Ragazzo adesso ascoltami, la mia canzone nuova è forse l’ultima e non è divertente".