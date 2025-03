video suggerito

Testo e significato di “Non ce l’ho con te”, la canzone di Pierdavide Carone dopo la vittoria a Ora o mai più Pierdavide Carone ha presentato la nuova canzone “Non ce l’ho con te” durante la finale di Ora o mai più, di cui è stato il vincitore: ecco testo e significato della canzone. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Redazione Music

150 CONDIVISIONI condividi chiudi

Pierdavide Carone (Ph. Clara Parmigiani)

Pierdavide Carone ha vinto l'ultima edizione di Ora o mai più nella serata finale ha presentato anche la sua canzone inedita Non ce l'ho con te che è presente su tutte le piattaforme in streaming. La canzone, come ha rivelato il cantautore, è stata scritta dieci anni fa ed è molto intima: "È la prima volta che mi metto così tanto a nudo in televisione e mi sembrava un buon momento per farlo – ha detto a Marco Liorni, presentatore della trasmissione -. Avevo bisogno di un pezzo così, mi dovevo liberare, ecco questo programma per me è stato catartico e questa canzone, in questo momento, probabilmente fa parte di questa catarsi". Dopo questo importante ritorno televisivo, Pierdavide Carone tenterà anche di partecipare all'Eurovision con la canzone "Mi vuoi sposare", il cantautore, infatti parteciperà alla serata finale di San Marino Song Contest in cui si sceglierà chi parteciperà alla competizione per la Repubblica, e dovrà vedersela, tra gli altri, anche con Gabry Ponte, Marco Carta e Silvia Salemi.

Testo di "Non ce l'ho con te"

Ero con te da quando ancora non c'ero

Ero con te perché ero parte di te

Ecco perché odiavo il mondo intero

Quando mi hai detto che partivi via da me

Ma ero con te anche quando non c'eri

Ero con te perché sei parte di me

E i nostri errori appartengono a ieri

Ma resti, madre, l'unica che c'è

E ti ho perdonato e non ce l'ho con te

Per il tempo andato altro ancora ce n'è

Se mi hai perdonato, se non ce l'hai con me

Per il tempo buttato quanto ancora ce n'è

Leggi anche Testo e significato di Cosa faremo da grandi, Lucio Corsi sta tornando in classifica con le sue canzoni più belle

Sеi stato il secondo sguardo che ho dato

E il primo uomo che mi ha prеso con sé

Quand'ero piccolo e così spaventato

Tu eri l'eroe pronto a salvarmi perché

Sei stato il secondo sguardo che ho avuto

E il primo uomo che ho preso con me

Anche quando da padre hai ceduto

Lasciando che le cose andassero da sé

Ma ti ho perdonato e non ce l'ho con te

Per il tempo andato altro ancora ce n'è

Se mi hai perdonato, se non ce l'hai con me

Per il tempo rubato quanto ancora ce n'è

Eri da sempre la sorella maggiore

Anche quando eri più piccola di me

E non potevi fare il minimo errore

Perché dovevi essere esempio per me

Che sono sempre il fratello minore

Anche adesso che sono più grande di te

E non può esserci rabbia o rancore

Che possa spezzare questa forza che c'è

E ti ho perdonato e non ce l'ho con te

Per il tempo andato altro ancora ce n'è

E ti ho perdonato e adesso sono io

Tutto il tempo passato oggi è solo mio, solo mio

(Oh, oh-oh)

(Oh-oh, oh-oh)

E ti ho perdonato e adesso sono io

Tutto il tempo passato oggi è solo mio

Il significato di "Non ce l'ho con te"

Queata di Carone è una canzone che racconta i legami familiari, come spiega lui stesso: "Questa canzone è di tutte le famiglie, per i loro silenzi che sono più rumorosi dei momenti belli che sicuramente ci saranno stati, per i litigi che rimangono nella memoria più dei natali sotto l’albero a scartare regali, delle distanze che sono più facili da creare rispetto ai presupposti per un abbraccio. Se capite di cosa sto parlando, questa canzone è per voi. E per me". Una canzone che parla alla madre, al padre e alla sorella a cui sono dedicate le strofe, mentre il ritornello è quello del perdono", mentre l'outro è dedicato a se stesso.

La dedica di Carone al Padre durante Ora o mai più

Durante la finale di Ora o mai più Carone ha voluto ricordare il padre, scomparso nel 2020: "Questa canzone ha 10 anni, io ho pochi rammarichi nella vita, uno ce l'ho, ovvero che aspetti sempre il momento giusto per farlo ed evidentemente questo lo è, però mi sarebbe piaciuto che l'avesse sentito anche mio padre". Quando morì, il cantautore gli dedicò questo messaggio sui social: "Mi hai insegnato ad amare. Oggi mi hai insegnato il dolore. Gli angeli vivono in cielo, ma tu resta qua con me, ma stanotte sei andato a vivere in cielo, Angelo tra gli Angeli. Stanotte il mondo ha perso un uomo buono, stanotte un figlio ha perso un padre". In questa canzone, invece lo ricorda così: "Tu eri l'eroe pronto a salvarmi perché sei stato il secondo sguardo che ho avuto e il primo uomo che ho preso con me anche quando da padre hai ceduto lasciando che le cose andassero da sé".