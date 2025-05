video suggerito

Testo e significato di Lettera alla pistola alla mia tempia, la canzone di Luchè sul suicidio Si chiama Lettera alla pistola alla mia tempia la canzone di Luchè estratta dall’ultimo album Il mio lato peggiore: ecco testo e significato dello skit che parla di suicidio. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

A cura di Redazione Music

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Luchè

Luchè ha pubblicato da pochi giorni l'album Il mio lato peggiore che è risultato anche il quinto più ascoltato su Spotify, a livello globale, nel weekend d'esordio. C'era tantissima attesa per il ritorno discografico del rapper napoletano, uno degli artisti che ha scritto la storia del genere in Italia, da solista e con i Co'Sang con cui aveva pubblicato il nuovo album nel 2024. Ma questa volta torna da solista, tre anni dopo l'uscita di Dove volano le aquile che ha conquistato due dischi di platino e con singoli come Anno Fantastico. Durante una puntata de Le Iene, il rapper ha parlato della sua Lettera alla pistola alla mia tempia, una canzone che, come ha spiegato lui stesso, "è una confessione" di un uomo che ha pensato al suicidio.

Testo di Lettera alla pistola alla mia tempia

Tu sei la chiave per aprire questa gabbia

Che non vedo, ma sento stringersi sempre di più

L'aria è sufficiente per farmi vivere ancora

Io che cercavo solo una scusa per dare la colpa a qualcosa

Liberami da queste lacrime sotto una doccia calda

Spegni quel fuoco che brucia a ogni mio passo

Fin quando so che esisti, so che sarò libero

Quando avrò il coraggio sarò libero

Sono cieco, ma l'amore che ricevo mi fa sentire ancora più in colpa come un traditore, un ingrato

Ho scartato il regalo della vita e non era la sorpresa che cercavo

Liberami da questa morte lenta, sii la mia medicina definitiva

Restituiscimi il mio diritto ad essere complesso

Trasformami in un allarme per chi non se ne accorge

Dai senso a tutta questa sofferenza testarda che non mi abbandona mai

Ho sognato un po' troppo e adesso sono la mia stessa vittima

Sognavo un mondo di persone con un motivo, sempre contro tutto e tutti

Con l'ambizione di evolversi in qualcosa di meno terreno

Per spingersi oltre e giocare a questo gioco senza paura di perdere

Perché non si perde mai, anche quando si abbandona

Anche chiudere gli occhi ed evaporare è un mio diritto

Pistola, che baci la mia tempia, tu hai il potere, tutto dipende da te

Io non ho più risposte, non ho più curiosità

Dicono che Dio mette alla prova i suoi figli più forti

Ho vinto su tutto, tranne che sulla solitudine

Non sono riuscito a trasformarla

Ho toccato le emozioni più profonde

E invece di sentirmi più forte e consapevole, mi sono sentito un peso per un mondo troppo leggero

Te ne sarò grato a vita, dovrò tutta la mia serenità a te

Tu, che elimini solo un altro corpo inutile che non ha più voglia di chiedere

Non ho più la forza di combattere per me stesso

Ho combattuto per gli altri, ma poi si sono tutti seduti alla mensa di questo carcere astratto

Mangiando quello che gli cucinano e dicono quello che ascoltano

Io voglio morire insieme agli ultimi ideali, io voglio essere un ribelle

Andare contro un dono che non avevo chiesto

Perché sono così convinto delle mie idee, nonostante tutti ridano

Nonostante tutti non mi prendessero sul serio

Forse non sarebbero stati in grado di aiutarmi

O forse tu sei l'unica che sa come farlo

Evadere da questa prigione è l'ultima chance

Rendimi libero di volare

Lascia che i miei pensieri trovino spazio per vestirsi come vogliono

Liberami dal confronto con corpi controllati come robot

Liberami dai limiti dell'umano, fammi essere qualcosa di più

Sono tutti così felici, accompagnami a casa

Il significato di Lettera alla pistola alla mia tempia

Lo skit di Luchè si trova nella seconda metà dell'ultimo album, la prima che ha fatto ascoltare durante la presentazione al pubblico del novo lavoro. Nella lettera, il rapper dice, rivolto all'arma: "Te ne sarò grato a vita, dovrò tutta la mia serenità a te, tu, che elimini solo un altro corpo inutile che non ha più voglia di chiedere, non ho più la forza di combattere per me stesso (…). Io voglio morire insieme agli ultimi ideali, io voglio essere un ribelle, andare contro un dono che non avevo chiesto (…) evadere da questa prigione è l'ultima chance. Rendimi libero di volare".

A Le Iene, Luchè aveva detto, nel monologo: "Io sono Luchè e a un certo punto ho pensato seriamente di farla finita, non è un'esagerazione e non è marketing. È la verità, non stavo recitando, quella canzone è un grido, è una confessione. Quando ero stanco, sfinito e vuoto, mi sentivo invisibile. Un uomo che ha tutto, ma dentro non ha più niente (…). Ero lì, sul punto, un attimo prima del buio totale. Poi mi sono detto: ‘Luca, il mondo è già pieno di copie, c'è bisogno dell'originale. Quel momento là non lo dimenticherò mai, perché lì ho capito che la mia voce poteva aiutare tutti coloro che urlano in silenzio (…). Questo non è un messaggio motivazionale, è un incoraggiamento a scoprirsi, a non aver paura di essere diversi, originali, controtendenza, polemici, pensanti e unici".