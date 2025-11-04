Testo e significato di Fellini, Ernia prende in giro il mondo del rap assieme a Kid Yugi e va virale
Ernia è tornato con Per soldi e per amore, un album che ha piazzato alcune canzoni tra quelle più ascoltate nelle ultime settimane. Prima di Per te, di cui abbiamo scritto qualche giorno fa, è Fellini la più ascoltata dell'album e delle più streammate nelle classifiche Spotify e alte in quella dei singoli di FIMI (questa settimana è seconda). Prodotta da Charlie Charles – che è tornato con un nuovo disco in cui Ernia ricambia il favore della collaborazione – e da Dat Boy Dee – uno dei producer di punta di questi ultimi anni – Fellini vede la collaborazione di Kid Yugi, una delle stelle del nuovo rap italiano e prende un po' in giro il mondo del rap, partendo da regista di 8 e mezzo ("No, non farti film, non sei Fellini") e facendo riferimenti cinematografici anche dopo, citando Martin Scorsese e anche Il Padrino, quando Ernia dice: "Tengo sempre stretti i miei nemici" frase che dice il protagonista Michael Corleone.
Testo di "FELLINI" ft. Kid Yugi
I hope to see my father all the day
I hope to see my father all the day
When I get me the judgement day
I hope to see my mother all the day
Arrivo fresco sgommando, non sono sazio
A-a-a-animalesco, non sono pazzo
Ti abuso come il pancrazio
Quando tu avevi l'età per il gioco della bottiglia
Io tiravo fuori un frate’ dal gioco della bottiglia
Spingo ‘sta roba finché questi non fumano dal cranio
O finché la porta dell'auto non si apre al contrario
Solo il mio nome pronunciarlo apre le gambe a ventaglio
Vienimi contro, respiri per sempre grazie a un boccaglio
Frate’, se dissi me, è una scaramuccia
Pregami come un dio animista, Teo la grande grattugia
Mi stan sul cazzo attori, Porsche, modelle snob e cantanti
Fra', più che il disco dell'anno il tuo sembra il disco degli altri
Non può salvarti un bracciale Cartier
Non vai più lontano se guidi una coupé
Mangia finché c'è, però ricordati che
Un giorno morirà pure il re
No, non farti i film, non sei Fellini
La corona ha un peso se sul capo si poggia
Ma non è essenziale per gli inchini
In fondo è un cappello da cui passa la pioggia
Tengo sempre stretti i miei nemici
Sto seduto almeno finché il trono mi regge
Prima di fare veni, vidi, vici
Prendi adesso perché dopo non ce n'è più
Questo è per tutti i pezzi di figa che vengono ai miei concerti
Che quasi sembra che faccia il macellaio come Benny
A me dicevan: "‘Sti contratti sono pericolosi"
Ma Uni' mi lancia soldi addosso come il riso agli sposi
Spingo ‘sta roba finché questi non si piegano a Dio
O fino a quando non c’ho l’auto che guida al posto mio
E se davvero questi soldi crescessero sugli alberi
Avrei in tasca i bonsai e in banca duecento acri
Sulle spalle ho la scena, tu sulle spalle c'hai i gradi
Poi arriviamo alle mani come gli uomini arretrati
Piove sempre sul bagnato, ormai stiamo inzuppati
Pensa che ora che ho fatto i soldi mi danno tutto gratis
Frate’, se dissi me, quello è il tuo requiem
Sembro un disoccupato, sembra che vivo in ferie
Per favore, niente film, non sei Martin Scorsese
La tua ragazza con la gonna sembra un maschio scozzese
Non può salvarti un bracciale Cartier
Non vai più lontano se guidi una coupé
Mangia finché c'è, però ricordati che
Un giorno morirà pure il re
No, non farti i film, non sei Fellini
La corona ha un peso se sul capo si poggia
Ma non è essenziale per gli inchini
In fondo è un cappello da cui passa la pioggia
Tengo sempre stretti i miei nemici
Sto seduto almeno finché il trono mi regge
Prima di fare veni, vidi, vici
Prendi adesso perché dopo non ce n'è più
Significato di Fellini
Ernia ha chiamato Kid Yugi a duettare su Fellini, rappresentando due generazioni diverse di rapper italiani, da una parte un veterano e dall'altro, uno degli artisti più promettenti del panorama. Ed è interessante che siano loro a prendere in giro la scena, giocando sulle esagerazioni del rap, su questo spingere i soldi, i risultati, i feat: "Mi stan sul cazzo attori, Porsche, modelle snob e cantanti Fra', più che il disco dell'anno il tuo sembra il disco degli altri" rappa Ernia prendendo in giro gli album fatti solo di collaborazioni. Ernia prende in giro chi cerca la corona del rap, perché "La corona ha un peso se sul capo si poggia, ma non è essenziale per gli inchini In fondo è un cappello da cui passa la pioggia" e ribadisce il concetto quando dice "Mangia finché c'è, però ricordati che un giorno morirà pure il re".
Ernia gioca anche con l'egotrip, ma sempre con un fare parodistico, come quando canta "A me dicevan: "Sti contratti sono pericolosi' Ma Uni' mi lancia soldi addosso come il riso agli sposi" dove Unì sta per la Universal, la sua etichetta. Nella nota stampa si legge che "Fellini mescola ironia e osservazione sociale: prende in giro l’ambiente del rap e mette in guardia i più giovani, celebrando al contempo la costanza e il metodo di lavoro degli artisti della scena".