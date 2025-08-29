Testo e significato di Ex, Irama ed Elodie cantano le cicatrici e la fine di un amore difficile

Irama ed Elodie, 2025

Negli ultimi giorni di agosto è stato pubblicato il nuovo singolo di Irama, che segna anche la prima collaborazione con Elodie: il brano dei due cantanti ex Amici si chiama Ex. Prodotta dai Room9, il collettivo formato da Marco Salvaderi, Lorenzo Santarelli e Kende, è un ritorno alle sonorità latine per Irama, ma soprattutto l'ennesimo singolo del cantante, che dopo Lentamente a Sanremo 2025 e Galassie nel 2024, si avventura nel suo prossimo album da solista, a 3 anni da Il giorno in cui ho smesso di pensare. Si tratta invece della seconda collaborazione estiva per Elodie, che dopo il successo di Dimenticarsi alle 7 a Sanremo 2025, ha firmato Mi Ami Mi Odi, e successivamente Yakuza con Sfera Ebbasta. Qui il testo e il significato di Ex.

Il testo di Ex

(Ah ah ah ah ah ah)

Bevi e rimani sola

Tutto riaffiora

Ma ti sceglierei ancora, yeah, yeah

Respiro dolce, fumo, eh

La notte non mi passa e me ne fumo mezza

Dal cielo piove nero come grandine

Che ci rallenta, ah, ah, ah

Credi che ti ami come prima? Ah

Credi che ti aspetterò se torni? Ah

Tu per me eri più una medicina, ah

Quando vedo solo brutti sogni, eh

E ora che ti svegli la mattina coi nodi in gola

Non basterà una vita per stare senza

Comе la pioggia prima che scenda

Prima che scеnda

Sola, che piangi mentre l'alba ti sfiora

E il cielo su di te s’innamora

Per ogni parola che scagli controllando le lacrime, ah, ah, ah

Su di me, su di te, la luna è diversa

Fragile come una promessa

Grandine, cade e ci rallenta

Ta, ta-ta-ta-ta-ta

Davvero

Puoi dimenticarmi e non ti credo

Cadono diamanti dal cielo

Neanche tu mi guardi e non importa che

Credi che ti ami come prima? Ah

Puoi dimenticarmi anche in un'ora, ah

Tu per me eri più una medicina, ah

Quando non volevo stare sola, ah

Se vuoi restare sono qui con te

Puoi cancellare tutto, sì, io e te

Siamo ancora una parte

Un castello di carte

Una bella ferita

Un fiore nel sangue (Yeah, yeah)

Sola, che piangi mentre l'alba ti sfiora

E il cielo su di te s’innamora

Per ogni parola che scagli controllando le lacrime, ah, ah, ah

Su di me, su di te, la luna è diversa

Fragile come una promessa

Grandine, cade e ci rallenta

Ta, ta-ta-ta-ta-ta

Su di me, su di te, la luna è diversa

Fragile come una promessa

Grandine, cade e ci rallenta

Ta, ta-ta-ta-ta-ta

Il significato di Ex, la canzone di Irama ed Elodie

Ex è il nuovo singolo di Irama, pubblicato nelle scorse ore, in collaborazione con Elodie. La canzone è stata prodotta dai Room9, il collettivo formato da Marco Salvaderi, Lorenzo Santarelli e Kende. Ex viene accompagnata anche dal video ufficiale, totalmente in bianco e nero, con la la regia di Attilio Cusani e la produzione di Borotalco.tv in cui viene raccontato un forte scontro di coppia all'interno di una villa. Una melodia reggaeton a bassa frequenza fa da cornice a un racconto che suggella la fine di un rapporto attraverso la consapevolezza del cambiamento, raccontato in due testimonianze diverse. Un'immagine che può essere dedotta in alcuni passaggi come "Credi che ti ami come prima? Credi che ti aspetterò se torni? Tu per me eri più una medicina quando vedo solo brutti sogni". Il brano accenna anche a una diversa percezione della relazione tra i due protagonisti e combina lo stato di salute della coppia, con riferimenti naturali come "la luna è diversa" o "dal cielo piove nero come grandine". Le cicatrici non si dissolvono nella testimonianza dei due protagonisti della storia, segno che una promessa è fragile e come "grandine, cade e ci rallenta".