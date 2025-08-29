Testo e significato di Ex, Irama ed Elodie cantano le cicatrici e la fine di un amore difficile
Negli ultimi giorni di agosto è stato pubblicato il nuovo singolo di Irama, che segna anche la prima collaborazione con Elodie: il brano dei due cantanti ex Amici si chiama Ex. Prodotta dai Room9, il collettivo formato da Marco Salvaderi, Lorenzo Santarelli e Kende, è un ritorno alle sonorità latine per Irama, ma soprattutto l'ennesimo singolo del cantante, che dopo Lentamente a Sanremo 2025 e Galassie nel 2024, si avventura nel suo prossimo album da solista, a 3 anni da Il giorno in cui ho smesso di pensare. Si tratta invece della seconda collaborazione estiva per Elodie, che dopo il successo di Dimenticarsi alle 7 a Sanremo 2025, ha firmato Mi Ami Mi Odi, e successivamente Yakuza con Sfera Ebbasta. Qui il testo e il significato di Ex.
Il testo di Ex
(Ah ah ah ah ah ah)
Bevi e rimani sola
Tutto riaffiora
Ma ti sceglierei ancora, yeah, yeah
Respiro dolce, fumo, eh
La notte non mi passa e me ne fumo mezza
Dal cielo piove nero come grandine
Che ci rallenta, ah, ah, ah
Credi che ti ami come prima? Ah
Credi che ti aspetterò se torni? Ah
Tu per me eri più una medicina, ah
Quando vedo solo brutti sogni, eh
E ora che ti svegli la mattina coi nodi in gola
Non basterà una vita per stare senza
Comе la pioggia prima che scenda
Prima che scеnda
Sola, che piangi mentre l'alba ti sfiora
E il cielo su di te s’innamora
Per ogni parola che scagli controllando le lacrime, ah, ah, ah
Su di me, su di te, la luna è diversa
Fragile come una promessa
Grandine, cade e ci rallenta
Ta, ta-ta-ta-ta-ta
Davvero
Puoi dimenticarmi e non ti credo
Cadono diamanti dal cielo
Neanche tu mi guardi e non importa che
Credi che ti ami come prima? Ah
Puoi dimenticarmi anche in un'ora, ah
Tu per me eri più una medicina, ah
Quando non volevo stare sola, ah
Se vuoi restare sono qui con te
Puoi cancellare tutto, sì, io e te
Siamo ancora una parte
Un castello di carte
Una bella ferita
Un fiore nel sangue (Yeah, yeah)
Sola, che piangi mentre l'alba ti sfiora
E il cielo su di te s’innamora
Per ogni parola che scagli controllando le lacrime, ah, ah, ah
Su di me, su di te, la luna è diversa
Fragile come una promessa
Grandine, cade e ci rallenta
Ta, ta-ta-ta-ta-ta
Su di me, su di te, la luna è diversa
Fragile come una promessa
Grandine, cade e ci rallenta
Ta, ta-ta-ta-ta-ta
Il significato di Ex, la canzone di Irama ed Elodie
Ex è il nuovo singolo di Irama, pubblicato nelle scorse ore, in collaborazione con Elodie. La canzone è stata prodotta dai Room9, il collettivo formato da Marco Salvaderi, Lorenzo Santarelli e Kende. Ex viene accompagnata anche dal video ufficiale, totalmente in bianco e nero, con la la regia di Attilio Cusani e la produzione di Borotalco.tv in cui viene raccontato un forte scontro di coppia all'interno di una villa. Una melodia reggaeton a bassa frequenza fa da cornice a un racconto che suggella la fine di un rapporto attraverso la consapevolezza del cambiamento, raccontato in due testimonianze diverse. Un'immagine che può essere dedotta in alcuni passaggi come "Credi che ti ami come prima? Credi che ti aspetterò se torni? Tu per me eri più una medicina quando vedo solo brutti sogni". Il brano accenna anche a una diversa percezione della relazione tra i due protagonisti e combina lo stato di salute della coppia, con riferimenti naturali come "la luna è diversa" o "dal cielo piove nero come grandine". Le cicatrici non si dissolvono nella testimonianza dei due protagonisti della storia, segno che una promessa è fragile e come "grandine, cade e ci rallenta".