Testo e significato di Estate, la canzone dei Negramaro compie 20 anni ed è sempre un tormentone

I Negramaro nel 2005 – ph Daniele Venturelli:WireImage

Era fine giugno 2005 quando dei giovanissimi Negramaro pubblicarono Estate, uno dei singoli dell'album Mentre tutto scorre – terzo album della band pugliese -, forse una delle pietre miliari della musica leggera italiana di questi ultimi anni. Estate è diventato un inno anche al di fuori dei confini dei fan della band guidata da Giuliano Sangiorgi che nel frattempo è diventata una delle voci più caratteristiche del panorama musicale italiano. Vent'anni fa ebbe un successo incredibile e a oggi ha superato i 63 milioni di stream, diventando la canzone più ascoltata della band su Spotify: all'epoca, tra l'altro, si aggiudicò il premio come "Rivelazione Italiana" al Festivalbar 2005 e a oggi può contare due certificazioni di platino, con la seconda ottenuta nel 2024. La canzone fu inclusa anche nella raccolta Una storia semplice.

Testo di Estate dei Negramaro

In bilico

Tra santi e falsi dei

Sorretto da

Un'insensata voglia di equilibrio

E resto qui

Sul filo di un rasoio

Ad asciugar parole

Che oggi ho steso

E mai dirò

Non senti che

Tremo mentre canto

Nascondo

Questa stupida allegria

Quando mi guardi

Non senti che

Tremo mentre canto

È il segno

Di un'estate che

Vorrei potesse non finire mai

In bilico

Tra tutti i miei vorrei

Non sento più

Quell'insensata voglia di equilibrio

Che mi lascia qui

Sul filo di un rasoio

A disegnar capriole

Che a mezz'aria mai farò

Non senti che

Tremo mentre canto

Nascondo

Questa stupida allegria

Quando mi guardi

Non senti che

Tremo mentre canto

È il segno

Di un'estate che

Vorrei potesse non finire mai

In bilico

Tra santi che

Non pagano

E tanto il tempo

Passa e passerai

Come sai tu

In bilico e intanto

Il tempo passa e tu non passi mai

Nascondo

Questa stupida allegria

Quando mi guardi

Non senti che

Tremo mentre canto

È il segno

Di un'estate che

Vorrei potesse non finire

Vorrei potesse non finire

Vorrei potesse non finire mai

Finire mai

Finire mai

Il significato di Estate

Giuliano Sangiorgi dei Negramaro – ph Rocco Spaziani

"In bilico tra santi e falsi dei" è probabilmente uno degli attacchi più noti tra le canzoni italiane degli ultimi 20/30 anni così come quel "sciurei" che Sangiorgi disse essere nient'altro che una parola senza senso per esprimere "una liberazione allegra, una ‘stupida allegria' dell'istante!" come disse a RTL 102.5. Questa canzone racconta di come è importante lasciarsi andare, superare quell'insensata voglia di equilibrio canta Giuliano Sangiorgi che usa l'estate come periodo in cui queste riflessioni si fanno pressanti. Nella prima parte c'è questo personaggio che tende a stare "sul filo di un rasoio" e trema mentre canta, che è il "segno di un'estate che vorrei potesse non finire mai". Nella seconda parte invece, appunto, quell'insensata voglia di equilibrio non la sente più perché "intanto il tempo passa e tu non passi mai". Mai stare fermi, ma sempre in movimento, come ha fatto il gruppo salentino che 20 anni dopo è ancora qua, tra radio e concerti.