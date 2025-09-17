Testo e significato di Bam Bam di Banfy, il brano neomelodico sinti virale su TikTok e YouTube

Banfy è in testa alle classifiche su Spotify e YouTube con Bam Bam, in collaborazione con Sheridan: qui testo e significato della canzone.

Banfy, via YouTube e TikTok

Sono passati ormai 5 mesi dalla pubblicazione di Bam Bam, la canzone di Banfy, nome d'arte del cantante sinti Valentino Casagrande, in collaborazione con Sheridan. La canzone si trova attualmente prima nella classifica dei video musicali su YouTube Italia con 12 milioni di visualizzazioni, ma ha ottenuto consenso anche maggiore su TikTok, dove il brano è stato utilizzato in centinaia di migliaia di video in sottofondo, diventando uno dei tormentoni estivi. La canzone è attualmente prima anche nella classifica Viral 50 Italia di Spotify, e solo quarta nella Top 50 Italia, dopo aver toccato la testa della classifica e aver abdicato dopo l'uscita di Questa domenica di Olly e Jvli. Qui il testo e il significato di Bam Bam.

Il testo di Bam Bam

Sinti, compagn, bam, bam

Lei m'ha fatt' ‘nnamurà da quella sera là

A me me piace, è tropp' bona

No, nun l'hai capito ca nun se può ‘nnamurà

Chill' è cattiva rint' ‘o core

Dai, io voglio lei, lei è pazza di me

Mi ha detto che mi vuol bene

Sai che prima di te l'ha fatto con me

Lei non sa cos'è l'amore

Bam, bam, bam, bam, bam

Il cuore mio fa "bam, bam, bam, bam"

Bam, bam, bam, bam, bam

Lassala stà, ca niente te po' dà

Me so' ‘nnamurat', che aggia fa'?

Con lo sguardo mi ubriacherà

Dice ca vo' bbene sulo a me

Sulo a me, sulo a me pe' sempe

Te si' ‘nnamurat', che aggia fa'?

Lei non è sincera, lassala stà

Dice che vo' bbene sulo a te

Chiama a me doppo mezzanotte

È fatta con la bacchetta magica

Tutta una sua logica

Vuole solo a me (nel cuore)

Oh, pazza, una strega un po' malefica

Si presenta timida, è quello che non è

Lei m'ha fatt' ‘nnamurà, ma comm' se po' fa'?

‘A teng' sempe int' ‘e penziere

No, no, no, ma che t' ‘ncazz' a fa'?

Tu nun te ‘nnamurà

Te spoglia e po' nun sa ‘nnamurà

Bam, bam, bam, bam, bam

Il cuore mio fa "bam, bam, bam, bam"

Bam, bam, bam, bam, bam

Lassala stà, ca niente te po' dà

Me so' ‘nnamurat', che aggia fa'?

Con lo sguardo mi ubriacherà

Dice ca vo' bbene sulo a me

Sulo a me, sulo a me pe' sempe

Te si' ‘nnamurat', che aggia fa'?

Lei non è sincera, lassala stà

Dice che vo' bbene sulo a te

Chiama a me doppo mezzanotte

Bam, bam, bam, bam, bam

Il cuore mio fa "bam, bam, bam, bam"

Bam, bam, bam, bam, bam

Lassala stà, ca niente te po' dà

Me so' ‘nnamurat', che aggia fa'?

Con lo sguardo mi ubriacherà

Dice ca vo' bbene sulo a me

Sulo a me, sulo a me pe' sempe

Te si' ‘nnamurat', che aggia fa'?

Lei non è sincera, lassala stà

Dice che vo' bbene sulo a te

Chiama a me doppo mezzanotte

Il significato di Bam Bam, la canzone di Banfy con Sheridan

Bam bam è la canzone di Banfy pubblicata lo scorso aprile, in collaborazione con Sheridan. Come svelato sul suo profilo Instagram, la canzone è autoprodotta nel suo studio domestico, mentre non si hanno ancora informazioni personali su chi è Sheridan. Rispetto al suo catalogo musicale, principalmente legato a musica per cerimonie, Bam Bam, com'era stata Il natale che verrà nel 2020, rappresenta un nuovo filone narrativo per il cantante di Tortona. Utilizzando sempre una melodia neomelodica e il dialetto campano, al centro del racconto l'amore per una donna, descritta come "una strega malefica", in grado di incantarlo e farlo innamorare. Ma il passaggio più utilizzato su TikTok è sicuramente il ritornello, in cui viene descritta la reiterazione onomatopeica del suo cuore che fa "bam, bam, bam, bam". Nel racconto si intervalla anche il racconto di un tradimento, in cui il secondo personaggio, anche se rassicurato dalla donna che "vuole bene sulo a te, chiama a me dopo mezzanotte".

Chi è Banfy e perché si chiama così

Ma chi è Banfy? Il 33enne Valentino Casagrande, cresciuto nel campo sinti di Tortona, dove vive tuttora con la famiglia, è uno degli artisti sinti di maggior successo su YouTube, insieme a Rocco Gitano. Infatti, tra i brani con più visualizzazioni sulla piattaforma, c'è anche la collaborazione con Deborah Costa in Verrò da te e un'altra collaborazione con Sheridan del 2020 in cui canta Ma fatt'annammura. Un catalogo musicale tipicamente neomelodico, che in un'intervista all'Espresso ha raccontato così: "Non lo so perché, ma tutti qui ascoltiamo le canzoni napoletane. A me piacciono in generale i classici italiani dagli anni ’60 in poi ma la tradizione che sento più mia è la musica napoletana". Nella stessa intervista, ha spiegato l'origine del nome Banfy, legandolo a un ricordo d'infanzia del padre: "Da piccolo quando mi faceva le coccole papà mi chiamava sempre Lino, Lino, e da lì Lino Banfi, quindi Banfy per gli amici".